Alex Rodríguez le envió un lindo mensaje a Jennifer Lopez en medio de rumores de separación

Alex Rodríguez fue entrevistado recientemente en el programa “Who’s Talking to Chris Wallace?” donde habló de su ex, Jennifer Lopez, quien aparentemente no está pasando un buen momento en su matrimonio.

Y es que con apenas poco tiempo de casada con el aclamado actor, Ben Affleck, ya hay rumores de conflicto entre la pareja. Rumores que se avivaron cuando el actor dejó la residencia donde vive con JLo.

Algunos allegados a la pareja han filtrado a la prensa que desde que contrajeron matrimonio, Jennifer Lopez y Ben Affleck no dejan de discutir, por lo que los momentos de unidad y tranquilidad que reflejan frente a las cámaras cuando están en público, parecen ser los únicos que tienen.

¿Qué mensaje le envió Alex Rodríguez a Jennifer Lopez?

Para el beisbolista, su relación con Jennifer Lopez fue muy buena, pero ya se encuentra un poco cansando que le pregunten constantemente sobre ella, cuando hace más de un año que se separaron y ella ya se casó con otro hombre.

El gran beisbolista Alex Rodríguez reflexiona sobre el abuso de esteroides y su pasado con JLo https://t.co/AkOdKYdFqO pic.twitter.com/JR2P6czMCw — ALR12 (@aguilucholere) October 2, 2022

Sin embargo, le desea lo mejor del mundo a ella y a sus hijos. “A ella y a los niños, que son inteligentes, hermosos y maravillosos, les deseo lo mejor”, expresó Alex Rodríguez en el programa, dejando en claro que ya no quería hablar de ella.

Sin embargo, esto no fue porque este molesto o le guarde algún resentimiento, puesto que en julio pasado expresó que no se arrepiente de haber salido con la Diva del Bronx.

“Es el ser humano más talentoso que he conocido. Creo que ella es la mejor artista viva que tiene en el mundo actualmente”, expresó en el mes de julio.

Además, se sabe que JLo rompió todos los lazos con él, cuando Alex Rodríguez se mostró molesto cuando se dio la noticia que regresó con Ben Affleck, así que terminó con los negocios que tenían juntos.