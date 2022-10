Kristal Silva nos enseña cómo llevar un pantalón acampanado

No cabe duda que Kristal Silva sabe cómo vestir, sin importar el outfit que use, siempre termina resaltando su figura y belleza, y en esta oportunidad no fue la excepción.

La conductora de “Venga la Alegría” compartió a través de Instagram este increíble outfit que consiste en unos pantalones acampanados en un vibrante color rosa y un top blanco con mangas largas y un detalle en gris.

El cabello lo llevaba suelto y de accesorios solo llevó unos aretes circulares grandes. Con respecto a su maquillaje, resaltaban muchos sus labios, pintados en el mismo tono rosa de su pantalón.

Kristal Silva tenía expuesto apenas una parte de su plano abdomen, ya que el pantalón le llegaba por encima del ombligo, por ello el top fue una gran elección en este caso.

También te puede interesar:

Kristal Silva admite que prefiere depilarse porque “se ve más bonito”

Kristal Silva y Laura G pelean por una bolsa, todo queda captado en video

Los impresionantes looks con los que Kristal Silva celebró la independencia

Kristal Silva luce sensual vestido púrpura

Otro increíble outfit que compartió la carismática presentadora en Instagram, fue un vestido entallado, con una manga larga, en color púrpura que le quedaba sumamente bien.

Definitivamente, no hay color que ha Kristal Silva le quede mal, puesto que, ya sea con el púrpura, rosa, verde, rojo, negro o naranja, siempre luce espectacular. En esta ocasión, acompañó el vestido de falda corta con unos sencillos tacones negros.

Tampoco llevó algún otro accesorio más que unos aretes circulares grandes. El cabello lo tenía suelto y algo más liso.

En esta publicación en particular, Kristal Silva escribió: “Siempre es bueno resetear el corazón…”. Esta imagen, con apenas un día de publicada, ya supera los 34 mil me gusta.

Mientras que el primer outfit de pantalones acampanados y top con mangas largas, tiene más de 16 mil me gusta, luego de 18 horas de haberse compartido.