¿Insoportable? Tunden a Lucía Méndez en redes sociales por tratar mal a sus compañeras en “Siempre Reinas”

Hace unos días, Netflix estrenó el reality “Siempre Reinas”, que sigue la vida actual de Lucía Méndez, Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel, y donde también se muestra las diferencias que existen entre ellas.

Sin embargo, entre todos los conflictos que mostró en pantalla, desde la perspectiva del público, quién ha salido peor parada es la “Diva de México”, cuya actitud para con sus compañeras no fue del agrado de muchos.

Varios usuarios han expresado su molestia con la actriz y cantante, puesto que consideran que se muestra demasiado creída y petulante, además de que menospreciaba a sus compañeras.

Estos usuarios consideran que Lucía Méndez sigue aferrándose a los éxitos del pasado, éxitos que actualmente ya no tienen importancia, pues ya no sale tanto en pantalla y no saca nueva música, aparte de que sus últimos proyectos no fueron tan exitosos como antaño.

Comentarios que recibe Lucía Méndez

Por su parte, Laura Zapata, en vista de todo lo que se ha hablado de su compañera en redes sociales, ha decidido echarle más leña al fuego y ha escrito en un tuit lo siguiente:

Es insoportable, todo el mundo le daba la vuelta !!! https://t.co/0vnNNrriT5 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 6, 2022

“Es insoportable, todo el mundo le daba la vuelta”, redactó la actriz citando un tuit donde se menciona lo mal parada que ha salido Lucía Méndez en el proyecto.

Así es, se puso a competir conmigo y salió perdiendo porque mi carrera es de estudio, trabajo y preparación. Hay que leer y estudiar y ella creo que ni Memín Pingüin. ¡Bye cariño!… 👋🏻👋🏻👋🏻 https://t.co/rY2pFngw3H — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 6, 2022

Muchos usuarios incluso han decidido mostrar su descontento con la actriz en su perfil de Instagram, cuyas publicaciones ahora se encuentran llenos de comentarios donde le piden que tenga un poco mas de humildad y que le baje tantito a su ego, incluso, la empezaron a llamar “diva de la chocancia”.

Varios fanáticos de la serie “Siempre Reinas”, han empezado a pedirle a Netflix que la renueve, pero que en la próxima temporada ya no salga Lucía Méndez.