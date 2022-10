Aislinn Derbez dice que divorciarse de Mauricio Ochmann fue un gran aprendizaje

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separaron hace dos años, y aunque se especuló mucho sobre los motivos que llevó a la pareja a divorciarse, ambos dejaron claro que era lo mejor para ellos.

De hecho, la expareja ha dicho en reiteradas ocasiones que ellos se llevan bien y esto lo demostraron hace poco, pues compartieron imágenes de sus vacaciones en Disneyland con su hija.

Para ellos era importante mantener una buena amistad por el bienestar de su pequeña, además, con el tiempo Aislinn Derbez se dio cuenta que divorciarse era algo que necesitaba, aunque en su momento no lo viera así.

De acuerdo a lo que dijo en su podcast, “La magia del caos”, donde tuvo de invitada a Michelle Renaud, la hija de Eugenio Derbez compartió como vivió esa parte de su vida.

Aislinn Derbez agradece que Mauricio Ochmann le haya pedido el divorcio

La actriz confesó que fue su marido quién le pidió la separación, y admite que eso la tomó por sorpresa ya que no se lo esperaba, pues en ese momento pensaba que los problemas que tenían eran los de cualquier otra pareja y que con el tiempo se podían solucionar.

En ese momento, ella tuvo que replantearse muchas cosas y aprender a soltar, pues se lo estaban pidiendo, y en lugar de victimizarse, decidió tomar las cosas de otra manera.

“Es muy duro, y ahí es donde a mí me tocó un poquito confiar en la vida y confiar en qué me estaba pasando, porque yo perfectamente me puedo ir al lado de la víctima; sí, claro que había problemas, claro que había cosas, pero en mi cabeza no era tan grave, son cosas que todo mundo pasa”, compartió Aislinn Derbez.

Actualmente, mira al pasado y le agradece a Dios por todo ello, ya que aprendió a ser mejor persona, y notó que no le gustaba esa versión de ella cuando estuvo casada. Ahora se lleva increíble con su exesposo, y vive una vida feliz con su hija.