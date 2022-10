Britney Spears totalmente desnuda anuncia “película sobre su parte más íntima”

Britney Spears no deja de compartir imágenes de su cuerpo desnudo, esta ocasión utilizó su cuenta de Twitter para publicar una foto sin ropa, mientras se ve recostada en una cama.

Britney Spears AP (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Junto a la polémica imagen la cantante escribió, “I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY!” (Tengo estreno de una película esta semana “El acto legislativo de mi coño).

La publicación causó diversas reacciones en sus fans quienes les pidieron a la cantante que pare con este tipo de publicaciones, puesto que sus hijos le han pedido que ya no se muestre desnuda. Otros pensaron que la intérprete de 40 años fue hackeada, y hubo hasta quien comentó que mejor debería sacar una cuenta de OnlyFans y así con este tipo de publicaciones conseguiría más ingresos.

Este Tweet, no es más que otra forma más de expresarse de Britney Spears, después de que su padre tuvo que liberar su tutela; y de que ahora es libre.

I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY“ !!!! pic.twitter.com/WjhMoiybxO — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 19, 2022

También te puede interesar:

Britney Spears despotrica contra su madre en redes sociales

Britney Spears: 5 canciones icónicas

Elton John y Britney Spears unidos por la música

Britney Spears asegura que su padre quería matarla

Hace unos días la cantante también utilizó su cuenta de Twitter para volver a revelar los abusos de su padre, durante los años que vivió bajo su tutela de su padre.

“Me hicieron tres resonancias magnéticas antes de ir a ese lugar (clínica de rehabilitación), no me quejaba de nada, solo me dijeron que tenía que ir. Era mi papá y no tenía derechos en ese momento, así que básicamente tenía que hacerlo”, aseguró

Y siguió, “lo más difícil es saber que solo estaban siendo malos y que realmente sentí que mi padre estaba tratando de matarme y espero que se queme en el maldito infierno”.

Además explicó que publica esto porque todo el mundo merece justicia,“15 años en un sistema de abuso secreto y manipulador... ¡Solo terminarlo nunca ha sido lo suficientemente bueno para mí y nunca lo será!”.

Britney Spears también expresó lo que haría como venganza hacía su padre, “mi deseo es llevar a mi padre a un lugar... quitarle el auto... quitarle la casa... quitarle la puerta a la privacidad... sentarlo los 7 días de la semana de 8 a. m. a 6 p. m. como una experiencia científica... monitorear su comida... sin teléfono... que las enfermeras lo vean bañarse y vestirse... quiero que pase por todas esas cosas sin ninguna razón y que llame a su familia y le digan ‘no sabemos”.