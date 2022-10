Kristal Silva es criticada por llorar por su abuela, la tachan de falsa

Como bien sabemos, ya arrancó la nueva temporada del reality de canto “Quiero Cantar”, del programa “Venga la Alegría” y donde la conductora, Kristal Silva, se encuentra participando.

En su última presentación, la guapa presentadora recitó el tema “En cambio no”, de la cantante italiana, Laura Pausini, y que decidió dedicárselo a su abuela, quién falleció hace unos meses.

Esto logró convencer al jurado quién le otorgó altas puntuaciones a pesar de que técnicamente, Kristal Silva no cuente con una buena voz. Parte del público también expresó su apoyo, y le enviaron palabras de condolencias a la conductora de VLA.

También te puede interesar:

Kristal Silva nos enseña cómo llevar un pantalón acampanado

El hermoso mini vestido de Kristal Silva con el que lució sus piernas

Kristal Silva admite que prefiere depilarse porque “se ve más bonito”

Algunos televidentes consideran que Kristal Silva utilizó a su abuela para ganar puntos en la competencia

No obstante, a pesar de haber recibido el apoyo del jurado y parte del público, Kristal Silva no se libró de la crítica de los televidentes del programa, quienes no dudaron en expresar su disconformidad en las redes sociales.

Una buena parte de esta crítica consideran que la bella presentadora no es más que una oportunista por utilizar la muerte de un ser querido para ganarse la simpatía del jurado en un concurso de canto.

De modo, en redes sociales varios han tachado el llanto de Kristal Silva de falso, y exigen que sea sacada de la competencia puesto que no tiene la voz para cantar.

También en los comentarios se puede leer que algunos piensan que muy probablemente la modelo fue obligada a utilizar a su abuela en el concurso, puesto que últimamente en las competencias suelen explotar mucho el lado sentimental para generar interés.

Por lo que también opinaron que los programas de competencia deberían enfocarse únicamente en mostrar el talento de los participantes y no engañar a las personas con trucos sentimentales para hacerlos sobresalir, aunque no se lo merezcan.