“Andaba de parranda” Andrés García reaparece en redes

Tras varias semanas de ausencia tanto en redes sociales, como en sus muy populares videos en su canal de YouTube, Andrés García preocupó a sus fans y muchos crearon especulaciones de su supuesta muerte, debido al estado de salud en que se ha encontrado en los últimos meses, luego de una caída que lo habría complicado un poco.

“Me caí por unas escaleras y estaba muy golpeado de todos lados porque eran escaleras de cemento. Yo creo que ese sentir mal de dos o tres semanas fue por la caída... Ya estoy caminando con cuidado”, confesó en el programa ‘De Primera Mano’.

Sin embargo, el actor considerado el SexSymbol de los 70′s y 80′s apareció nuevamente en un video junto a algunos amigos en un restaurante, y una descripción al inicio del mismo que dice: “Conversaciones con Andrés García, La última leyenda viva del cine mexicano”.

“Quería comentarle que andan diciendo en redes sociales que ya se murió”, le indica uno de sus compañeros que se encuentra grabándolo, a lo que García inmediatamente hizo un gesto de sorpresa y respondió ante las dudas de sus seguidores.

“Quiero decirles que gracias a Dios no es cierto. Gracias a ellos mi negocio sigue funcionando en el cine y en el programa y esto debe ser de las personas que no tienen trabajo, o no tienen dinero, o no saben hacer cine, entonces necesitan inventar noticias, así que salud”, comentó el actor mientras agarraba una copa, aclarando que ya no está tomando alcohol debido a la cirrosis que contrajo y lo ha complicado.

“Lo que no bebo ya es alcohol, porque cirrosis ya me dio pero, no me estoy muriendo, ni pienso morirme por ahora”, agregó mientras que sus amigos se reían.

Asimismo, el actor se mantuvo durante todo el programa respondiendo a algunas dudas de sus seguidores, invitando a todos en la descripción del video a que lo sigan en sus redes sociales para saber de primera mano lo que ocurre en su entorno.

El mensaje de Andrés García tras semanas de ausencia

“Queridos amigos, esta semana leí una noticia que me dio mucha risa: ‘Andrés García ha muerto’. Bueno, después del rato tan divertido que me han hecho pasar con sus noticias falsas, en este programa les dejo prueba de que no es así, SÓLO ANDABA DE PARRANDA. Sigo leyendo todos sus comentarios con todos sus mensajes de cariño los cuales les agradezco infinitamente. También leo los comentarios no tan agradables que me hacen reír todavía más”, confesó el actor en un escrito que se encuentra debajo del video en su canal de YouTube.