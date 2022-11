Ingrid Coronado impactó con sus outfits para los Premios de la Radio 2022

Ingrid Coronado fue una de las animadoras de los “Premios de la Radio 2022″, donde se reconoce a los exponentes de la música regional mexicana que más suenan en la radio a lo largo del año.

En esta gala, la conductora decidió llevar dos atuendos, uno para lucir en la alfombra roja, y otro para destacar en el escenario. Así logró llamar la atención de la prensa y del público, además de su participación.

¿Ya están viendo los #PremiosDeLaRadio2022?



Estoy feliz de estar con ustedes esta noche 🤍✨



Cuéntenme, ¿qué les están pareciendo? @AztecaUNO pic.twitter.com/emAUdlEVDP — Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronado) November 6, 2022

El primer outfit que llevó Ingrid Coronado fue un palazzo con capa larga en color blanco, además de lucir una tejana con diamantes colgando. También llevó unas botas picudas blancas, estilo vaquero.

El cabello lo llevaba peinado hacia atrás, con unos hermosos rulos, para así lucir el sombrero. El maquillaje no estuvo tan recargado y lo que más destacó fueron sus ojos debido a las pestañas postizas.

El hermoso y sexy vestido negro de Ingrid Coronado

El segundo outfit que llevó Ingrid Coronado consistió en un elegante y sensual vestido negro de lentejuelas, que tenía una profunda abertura que dejaba expuesta una pierna, además de que en la parte superior era de una marga larga.

Esa manga estaba en el lado contrario a la abertura de la falda, lo que creó un buen balance. El vestido lo complementó con unos tacones plateados, y de accesorios llevaba unas pulseras en el brazo sin manga, mientras que en su otra mano tenía unos anillos, en la oreja también llevaba un curioso arete.

El peinado fue un poco diferente, peinado de lado, ya que no llevó su tejana con diamantes, así lució su cabellera con rulos. Y con respecto al maquillaje no hubo cambios del primer look.