Alejandro Speitzer revela cómo fue crecer como un niño actor

Alejandro Speitzer estuvo en el podcast de Aislinn Derbez, “La magia del caos”, y reveló cómo fue lidiar con la fama a tan corta edad, además, de la influencia que tuvo su madre en cómo lleva su vida actualmente.

Para el actor, trabajar desde tan pequeño le enseñó a ser muy responsable, ya que tenía idea de lo que significaba el dinero y lo duro que había que trabajar para ganárselo.

Asimismo, agradece todo lo que hizo su mamá por él, ya que intentó que se desarrollara como cualquier otro niño, y aunque faltaba mucho a la escuela, ella lo ayudaba a estudiar para que no se atrasara tanto.

Considera que gracias a los valores que le inculcó su familia, obtuvo las herramientas necesarias para ser el hombre que es actualmente. No obstante, por todo lo que ha vivido por la fama, aprendió a ser alguien sumamente reservado.

Alejandro Speitzer aprendió a ser resiliente

El actor también le dijo a Aislinn Derbez que se considera una persona resiliente, pues, aunque es el tipo de persona que vive intensamente el dolor, trata de no engancharse en ese sentimiento para seguir avanzando.

“Siento que si algo me define es que soy muy resiliente. No solamente me he sabido sobreponer sino realmente he profundizado en ello para darle la vuelta y decir: Ok, eso ya pasó y qué me construye como persona”, explicó Alejandro Speitzer.

Para agregar: “Hay cosas que duelen, eso no significa que no, a mí me encanta llorar y me encanta sacar todo eso que está ahí dentro, pero trato de engancharme y de saber que es la perfecta oportunidad de poder dar un paso más allá…”

Con respecto a cómo vive los romances siendo famoso, Alejandro Speitzer considera que lo que se dice en los medios los afecta muchísimo, porque a menudo esparcen información falsa que afecta la imagen que las personas puedan tener de ellos.