Sandra Echeverría anuncia que se separó de su esposo, Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría se sinceró en una reciente entrevista que tuvo en el podcast, “Señoras punk”, sobre cómo iba su relación con Leonardo de Lozanne, y confesó que, tras 8 años juntos, han decidido separarse.

La pareja fue considerada una de las más sólidas de la industria, por lo que esa confesión ha tomado a muchos por sorpresa, pues nadie se lo esperaba.

Ellos se conocieron cuando Leonardo de Lozanne le tocó hacerle una entrevista a Sandra Echeverría en un programa que conducía para Unicable.

La protagonista de “María Félix, la doña” llegó a revelar que el vocalista del grupo Fobia, se tomó las cosas con calma en su relación, y no fue hasta la quinta cita que se atrevió a besarla.

También compartió que ella no creía en el matrimonio, pues sus padres se habían divorciado cuando era pequeña, pero luego de conocer a Leonardo de Lozanne, este le hizo cambiar de opinión y se casaron en 2014. La pareja llegó a tener un hijo juntos.

También te puede interesar:

María Félix: Sandra Echeverría destapa otra imagen de la diva mexicana

¿Quién es Sandra Echeverría? la actriz que interpreta a María Félix en su serie

Leonardo de Lozanne deja atrás el Rock para adentrarse en el Electro Pop

¿Por qué se separó Sandra Echeverría de Leonardo de Lozanne?

La actriz no compartió tantos detalles sobre su ruptura, pero sí dijo que con el tiempo la relación entre ellos se fue desgastando: “ya no hay empatía en ciertas cosas, ya no hay apoyo en ciertas cosas... y de repente ya te frustra”.

Admitió que separarse ha sido lo más doloroso que le ha tocado hacer en su vida, pero siente que, si de esa manera ambos volverán a sentirse felices, pues no queda otra opción. “Si vamos a estar mejor separados, venga”, expresó Sandra Echeverría en el podcast.

Por otro lado, lamenta el dolor que pudiera estarle causando a su hijo Andrés, ya que, al tener padres divorciados, sabe lo difícil que puede resultar para un niño atravesar por este proceso.

Asimismo, Sandra Echeverría pidió en sus redes sociales respeto a su privacidad en estos momentos tan duros y dolorosos.