¡Exnovio de Aleska Génesis admite que llegó a golpearla!

Aleska Génesis no para de ser noticia, aunque en esta oportunidad por una terrible situación que tuvo que atravesar a manos de su ex, el empresario venezolano, Miguel Mawad.

Recientemente se ha vuelto tendencia en las redes sociales, un video donde se recopila la evidencia del maltrato que sufrió la modelo venezolana por su entonces pareja en diferentes situaciones.

Uno de ellos, fue registrado por las cámaras de seguridad de su hogar en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde se puede ver como Miguel Mawad la empuja y hasta le da una patada a Aleska Génesis.

También se puede apreciar cómo llegó a maltratar al perro de Aleska Génesis, y de todos los teléfonos que le llegó a romper en diferentes ataques de ira, también se expone la evidencia física del maltrato que sufrió a manos del empresario venezolano.

Difunden video de como el maldito Miguel Mawad golpeaba bestial y cobardemente a la modelo Aleska Génesis....Realmente todo lo que rodea a esta chama esta mal pero muy mal

Miguel Mawad ofreció una disculpa pública por sus acciones, pero se excusó diciendo que lo hizo porque descubrió su infidelidad

Luego de toda la crítica que generaron las acciones de Miguel Mawad, el empresario decidió hacer pública unas disculpas por su comportamiento a través de sus redes sociales.

No obstante, alegó que su comportamiento violento se debía a que descubrió que Aleska Génesis lo había engañado con el cantante colombiano, Maluma.

“Ese día me llené de odio porque conseguí a Aleska mintiéndome; me dijo que estaba con su familia y estaba en casa de Maluma. Me llené de rencor. Ojo: no me estoy justificándome ni excusando, estuvo muy mal y pido perdón”, detalló Miguel Mawad en una transmisión en vivo en Instagram.

El empresario venezolano afirmó que existen pruebas de esta infidelidad, y que la tía del reguetonero, Yudi Arias, puede confirmar que sí es cierto todo lo que está diciendo.

No obstante, muchos usuarios le han hecho saber que una infidelidad no es excusa para maltratar de esa manera a una mujer y mucho menos a su mascota, que nada tiene que ver con los problemas de las personas.