Amaia Montero les envió un lindo mensaje a sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh

Luego de haber estado alejada un tiempo de las redes sociales, Amaia Montero ha decidido comentar la publicación de su anterior grupo, La Oreja de Van Gogh.

La cantante hace unas semanas preocupó a sus fanáticos al compartir una imagen de ella en mal estado, donde escribió: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?”

Después de pasar días sin saber nada sobre el estado de la artista, su hermana y su madre compartieron que Amaia Montero había sufrido un ataque de ansiedad generado por un nuevo trabajo, pero que estaba recibiendo tratamiento y se estaba recuperando bien.

A raíz de ello, muchos fueron los comentarios que recibieron los integrantes del grupo, La Oreja de Van Gogh, reprochándoles no hacer nada por su excompañera.

Con el comentario que dejó Amaia Montero en la publicación de La Oreja de Van Gogh, desmiente los rumores de que entre ellos las cosas habían quedado mal y no se hablaban.

El grupo español publicó una imagen del concierto que realizaron en Chicago y que marcaba el fin de su gira musical, “Un susurro en la tormenta”.

“Se acabó. Hace más de dos décadas que organizamos nuestras experiencias vitales por discos. Ayer bajamos el telón de ‘Un susurro en la tormenta’ que inevitablemente estará ligado al COVID y a los 125 conciertos por medio mundo”, rezaba parte del mensaje que compartieron.

De esta manera, La Oreja de Van Gogh cerró la era de su último álbum, a la vez que anunciaban que seguirán trabajando en nueva música. Por lo que Amaia Montero decidió expresar lo orgullosa que estaba de ellos con un lindo y corto mensaje “Well done, babys (Bien hecho, pequeños)”.

Mensaje de Amaia Montero a LODVG Comentario de Amaia Montero. Foto: Captura de Instagram @laorejadevangogh

Con este sencillo comentario, la cantante destierra los rumores de que la relación entre ellos había quedado mal por su salida del grupo.