Así fue la réplica que Leonardo García le lanzó a Andrés García por hablar mal de su madre

Hace unos días Andrés García compartió un video donde volvió a arremeter contra su hijo, Leonardo García, y acusó a la madre de este, Sandra Vale, de proveerles drogas.

Todo esto lo dijo en respuesta de las últimas declaraciones que ha hecho el hijo del actor en algunos programas de farándula, y también del exempleado de Andrés López Portillo, que aseguró que este le proveía de escorts y drogas al veterano actor con el conocimiento de Margarita Portillo.

Por lo que Andrés García aseguró que eso no era así, que ni su actual esposa ni su hijastro le daban drogas, y que, de hecho, su exmujer, Sandra Vale, sí les proporcionaba estupefacientes a sus hijos.

Para Leonardo García, que su padre se expresara de esa forma de su madre, quien fuera su pareja y al que cuidó durante 60 años, solo demuestra lo egoísta y narcisista que es.

“¡Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer! Primero quiso matar a Roberto Palazuelos, luego a mí no me bajó de cretino de mal hijo y puros insultos de su parte y ahora esto, hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años y hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios”, redactó el también actor.

Además, expresó que ya no seguiría con los dimes y diretes con su padre: “¡Esta última declaración es inaudita! y yo ya no quiero hablar más este tema, ¡yo no voy a entrar a este circo de un hombre poco caballeroso hablando así de una dama! ¡Este es el resultado de un hombre y una persona narcisista como mi padre!”

Con estas palabras, Leonardo García decidió cerrar el tema sobre su padre y promete ya no seguir hablando de él, por lo que ya no se vislumbra una posible reconciliación entre ellos.