Alexander Acha devela de qué se arrepiente en 14 años de carrera

Alexander Acha está por cumplir 14 años de trayectoria artística y reveló que no ha sido un camino sencillo de recorrer, además reconoce que ha tenido sus altibajos y sus fallas.

Su primer single, “Te amo”, fue un éxito rotundo lo que lo llevó a alcanzar la fama rápidamente, y después le siguieron otros éxitos. Pero admite que el pasar demasiado tiempo entre los lanzamientos de sus álbumes musicales hizo que su carrera pasara por momentos difíciles.

Considera que en la época en la que se encontraba, la industria musical estaba cambiando y la gente les pedía a los artistas más material de forma seguida. Pero lamentablemente, él no contaba con un buen equipo en ese entonces.

Una de las cosas que más se arrepiente Alexander Acha es haber puesto su carrera en manos de personas que no eran las correctas, aunque en ese momento pensara todo lo contrario.

También se arrepiente de no haber hecho algo en su momento cuando veía que las cosas no estaban marchando como debería. Pero es consciente que al inicio de su carrera había cosas que desconocía del medio artístico.

A nivel personal, también se muestra arrepentido por haberle fallado a sus familiares y amigos, e incluso a sus fans en algún momento de su vida. Alexander Acha piensa que es bueno arrepentirse.

“Yo estoy completamente en contra de esa gente que dice ‘no te arrepientas de nada’, o sea, se me hace una actitud de soberbia terrible, porque uno es humano, y uno es imperfecto, uno comete errores, y si no lo reconoces, si no reconoces que te equivocaste, cómo creces, cómo aprendes o cómo evolucionas, te quedas ahí” cuestionó el artista.