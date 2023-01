Estas fueron las grandes ausentes en las nominaciones de los premios Oscar 2023

La mañana de este martes, 24 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de nominados de la 95° edición de los premios Oscar.

Entre los títulos más destacados se encuentra Everything Everywhere All At Once que obtuvo 11 nominaciones en donde se encuentra Mejor Director, Mejor Guion Original y Mejor Película.

En la lista de nominados en otras categorías también se encuentran títulos como ‘Sin novedad en el frente’, ‘Almas en pena en Inisherin’, ‘Avatar: el sentido del agua’, ‘Elvis’, ‘Los Fabelman’, entre otros.

No obstante, así como muchas películas consagraron su nombre en las nominaciones, también hubo sorpresas por la ausencia de algunas cintas que tuvieron repercusión en la audiencia y en la crítica durante el 2022.

A continuación conoce las grandes ausencias entre los nominados del Oscar 2023.

Ausencias en el Oscar 2023

Las grandes sorpresas se deben dividir por cada categoría donde se incluyen desde las ausencias como las nominaciones.

Mejor Película

En muchos portales especializados se menciona la sorpresiva ausencia de cintas como la del mexicano, Alejandro González Iñárritu, ‘Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths’, o Empire of Light de Sam Mendes o Nope, del aclamado director, Jordan Peele.

Mejor Actor

Para esta categoría a muchos les pareció llamativo la presencia de Paul Mescal por su actuación en la cinta, Aftersun. Además de la ausencia de Tom Cruise, quien protagonizó la cinta más taquillera del año pasado, ‘Top Gun: Maverick’.

Mejor Actriz

En esta categoría, el nombre que más se repitió fue el de Danielle Deadwyler por su actuación en ‘Till’, cinta que fue completamente olvidada por la Academia.

Mejor Actor de Reparto

Entre las sorpresas más repetidas se encuentran Paul Dano por ‘The Fabelmans’.

Mejor Actriz de Reparto

La sorpresa en esta categoría viene por la presencia de Stephanie Hsu quien se suma a la competencia junto a Jamie Lee Curtis, con quien participó en la misma película, Everything Everywhere All At Once.

Con respecto a las ausencias, muchos sostienen que faltó Janelle Monáe por ‘Glass Onion’ y Dolly De Leon por ‘Triangle of Sadness’.

Mejor Director

El gran ausente para muchos en esta categoría es James Cameron, quien se creía que iba a ser el máximo favorito luego de estrenar ‘Avatar: The Way Of Water’. A la lista también se le suma la ausencia de Baz Luhrmann por ‘Elvis’ y Joseph Kosinski por ‘Top:Gun Maverick’.