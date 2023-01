Camilo y Evaluna se desahogaron contra fans

Las redes sociales fueron el escenario para que Camilo respondiera a una serie de mensajes e inquietudes de muchos de los fans que han criticado la crianza ‘No binaria’ de Índigo, la hija de la pareja de artistas. Ante la situación, el cantante colombiano en acuerdo con su esposa Eva Luna Montaner decidió responder.

“Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación, y sobre todo de programas de chismes, acerca de una supuesta noticias que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija seria reconocida como no binaria. Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso”, agregó.

El cantante también expresó en su Instagram, que no pensaban hablar del tema pero de igual manera, sucede con el caso de que su matrimonio está atravesando una crisis como se publica en programas de chismes o redes sociales.

“Pensábamos no pronunciarnos al respecto, y dejarlo pasar, como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc., etc... Pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos”, añadió Camilo.

Camilo explicó que el haber decidido tratar a Índigo desde su gestación de manera neutral, no quiere decir que sería presentada como persona ‘no binaria’, según el esposo de Evaluna, su hija podrá decidir qué hacer con su vida.

No obstante, los seguidores no dejaron de hacerse sentir a través de mensajes: “Este hombre (Camilo) quiere agradar a el mundo, no importan las leyes de Dios para ellos, más fácil pasará un camello por el ojo de una aguja”.

“No fue fuera de contexto; estuvo muy claro tu pensamiento, lo que quieres hacer, O mejor dicho no hacer”, “Primero Dios que lo críen en los caminos de Dios”, expresaron algunos internautas.