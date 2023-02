Laura Bozzo y Manelyk González arremeten contra Arturo Carmona, lo consideran tóxico y machista

Arturo Carmona le montó una escena de celos a Dania Méndez porque le dio un abrazo a otro participante, motivo por el cual Laura Bozzo y Manelyk González lo han criticado duramente.

Las exconcursantes de “La Casa de los Famosos 3″ consideran que el actor mostró sus verdaderos colores y creen que es alguien machista y sumamente tóxico, que no merece el amor de la ex integrante de “Acapulco Shore”.

“Para mí es una relación tóxica, él es supertóxico, él es super inseguro y conociendo a Dania, lo peor es que yo sé que a mi comadre le gusta tratar de cambiar a las personas”, expresó Manelyk González y remató: “Comadre no lo vas a lograr”.

Laura Bozzo asegura que los hombres no cambian y Osmariel Villalobos le da la razón

Sobre el comentario que hizo Manelyk González, Laura Bozzo añadió lo siguiente: “Un hombre no cambia jamás, ese cuento chino de: ‘Ya no lo voy a hacer, no lo haré más’, es mentira”.

Laura Bozzo , Manelyk y Yordi Rosado, los panelistas de #LaCasaDeLosFamosos edición especial pic.twitter.com/KH6yo1bOWo — Vaya Vaya (@vayavayatv) January 12, 2023

“Arturo Carmona es un machista, es un machista, o sea que uno no puede correr y abrazar a un compañero y eso te parece celos”, opinó la conductora, y le recomendó a Dania Méndez cortar con él de inmediato.

“Ojo, mi reina, porque si eso te lo hace ahí espérate nomás a la hora que salgan, porque ahí empieza a aislarte de todo el mundo a ser posesivo. Arturo cero, yo saldría corriendo”, comentó Laura Bozzo.

Sobre esto, Osmariel Villalobos, quien es la participante más reciente en ser eliminada, concordó que un hombre de más de 40 años de edad es difícil que cambie, y opinó que también se debe tener en cuenta que el actor nunca ha tenido una relación duradera.

Mientras que Yordi Rosado comentó que Arturo Carmona “Es muy inseguro, me parece tremendo lo que hizo, me parece demasiado fuerte armar un rollo así de grande y tóxico por un abrazo”.