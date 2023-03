Thalía también ha caído bajó el encanto de Pedro Pascal

El pasado domingo se emitió la ceremonia número 98 de los Premios Oscar, y Thalía, como cualquier otro mortal, estaba viéndolo desde la comodidad de su hogar, y no pudo contener su emoción al ver en la alfombra roja a Pedro Pascal.

El actor chileno ha ganado mucha popularidad a nivel mundial gracias a las series “Narcos”, de Netflix, y “The Mandalorian”, de Disney+. Fama que ha despegado en los últimos meses, gracias a la serie que protagoniza para HBO “The Last of Us”.

De hecho, en las redes sociales, Pedro Pascal se ha ganado el título de “Daddy” o “papi” de todos. Y, aparentemente, otra que ha caído rendida a sus encantos ha sido la cantante y actriz mexicana, Thalía.

Thalía sobre Pedro Pascal: “me fascina, guapísimo”

La cantante y actriz se encontraba disfrutando de la alfombra roja de los Premios Oscar 2023, y a través de unas stories en Instagram, le dejó saber a sus seguidores quiénes eran sus estrellas favoritas.

Entre ellas figuraban Cate Blanchett, de la que dijo era su ‘consentida’ y que le fascinó su actuación en la película “TÁR”, y también expresó su admiración por Austin Butler, quien interpretó a Elvis Presley en el biopic de Baz Luhrmann.

Pero antes de ellos, mostró la entrevista que le estaban haciendo a Pedro Pascal en la alfombra roja de los Oscar 2023, y no pudo ocultar su admiración por él:

“Wow, me fascina. Me fascina… Bravo, guapísimo, like always (como siempre)”, expresó Thalía en la historia que compartió en su cuenta de Instagram, y luego procedió a preguntarles a sus seguidores si estaban disfrutando de la premiación como ella.