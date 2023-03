Paola Suárez, de ‘Las Perdidas’, denuncia que fue discriminada en un hotel por besar a su novio

Paola Suárez, conocida por formar parte del popular grupo de ‘Las Perdidas’, compartió hace poco que fue discriminada por simplemente besar a su pareja cuando se encontraba disfrutando de la alberca de un hotel.

La famosa decidió viajar hasta Acapulco, Guerrero, para celebrar el cumpleaños de su novio Jesús, y cuando se encontraban en la piscina compartiendo un rato juntos, alguien de seguridad se les acercó y les pidió que se salieran.

“Me acaban de sacar de la alberca cuando estaba tomando una cerveza con mi novio aquí en el Hotel Emporio en Acapulco de la nada, así me sacaron”, expresó Paola Suárez en un vídeo que hizo explicando lo sucedido.

Paola Suárez llorando expresó lo mal que se sintió por ser nuevamente discriminada: “Sentí un coraje horrible”

La influencer dijo que no era la primera vez que la discriminaban, por lo que aprovechando que ahora puede llegar a más personas a través de sus redes sociales, decidió alzar la voz en contra de lo sucedido.

Paola Suárez detalló que ella ya se había hospedado anteriormente en ese hotel, y no tenía quejas de sus instalaciones, pero la forma en cómo la discriminaron la hizo sentir muy mal.

“Sentí un coraje horrible. Yo siempre me he defendido a mí misma, yo siempre he dicho que soy una chica trans, soy del tercer sexo, no soy hombre, ni soy mujer, soy alguien que se opera para quedar a gusto con lo que yo soy”, expresó entre lágrimas.

También aseguró una y otra vez que no estaba haciendo nada malo, solo se abrazaba con su pareja y se daban besos, y nada más que eso. Pero el hombre de seguridad le dijo que habían recibido una queja, y tenía que dejar de hacerlo, además de que la estaban viendo por las cámaras del hotel.

Poco después de ello, empezó a realizar una transmisión en vivo desde la piscina y se pudo apreciar cuando algunas personas al reconocerla se acercaron y le dijeron que no se saliera y que reportara esa discriminación.