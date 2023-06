El periodista Jordi Martín gana la demanda que le interpuso Piqué y Clara Chía

Poco después de acabar la audiencia, Jordi Martín celebró que un juez no le concediera la orden de alejamiento que Gerard Piqué y Clara Chía habían interpuesto en su contra.

A pesar de que el exfutbolista y su nueva novia fueron representados por el mejor bufete de abogados de España, las autoridades no permitieron que se viera afectada la libertad de expresión, según explicó el periodista.

Sin embargo, a pesar de haber ganado, Jordi Martín no se mostró feliz, pues según él, las actitudes de la pareja dejaron mucho que desear, sobre todo el comportamiento de Clara Chía, quien lloró y montó un espectáculo en el juzgado.

También te puede interesar:

Gerard Piqué intenta atropellar a Paparazzi y será demandado

Captan a Shakira partiendo triste de Barcelona, tras dejar a sus hijos con Piqué

Modelo e influencer Nadia Jémez destapa los trapitos al sol de Gerard Piqué

Jordi Martín asegura que el juez no se tragó el papel de víctima de Clara Chía

De acuerdo a lo que reveló Jordi Martín, Gerard Piqué y Clara Chía solicitaron unas medidas de seguridad especiales y también pidieron realizar sus declaraciones en una sala aparte.

La joven le expresó al juez que por culpa del reportero ya no podía salir públicamente, ni siquiera a salir a comer a un restaurante, debido al acoso que sufre de la prensa.

Además, Clara Chía presentó un informe psiquiátrico donde se aseguraba que había desarrollado una fobia a la aparición mediática, no obstante, el juez la rechazó y le recordó a la joven que hace poco su pareja, Gerard Piqué, compartió una fotografía de ella en Instagram, evidentemente con su consentimiento, a sus más de 30 millones de seguidores.

“Se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos. A mí no me ha hecho ninguna gracia todo lo que he escuchado, yo aquí voy a llegar hasta donde voy a llegar”, relató Jordi Martín para el programa “El Gordo y la Flaca”.

También aseguró que, aunque entendía que Clara Chía seguía siendo joven, el hacerse la víctima y el fingir que no sabía a dónde se metía tampoco le quedaba, sobre todo por “las barbaridades” que le dijo al juez y de las que no quiso revelar de momento.