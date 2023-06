Esposa de Mario Bezares enseña la prueba de ADN que demuestra que su hijo no es de Paco Stanley

A raíz de una broma que efectuó Paco Stanley en su programa sobre el parecido que tenía con el hijo de Mario Bezares, la imagen de Brenda Bezares se ha visto perjudicada, pues desde ese momento pusieron en duda la paternidad de su hijo y su fidelidad como esposa.

Pero en vista de la participación de ambos en la serie documental sobre el homicidio de Paco Stanley, “El show. Crónica de un asesinato”, esta especulación ha vuelto a ser noticia en varios medios.

Por lo que Brenda Bezares decidió poner fin enseñando la prueba de paternidad que le realizó a su hijo y se comprueba que, efectivamente, Mario Bezares es el padre.

También te puede interesar:

Así fue el momento en que Mario Bezares tiró una bolsita blanca en show de Paco Stanley

Paul Stanley lanza contundente mensaje por la serie de su padre

24 años del asesinato de Paco Staney. Aquí te contamos qué sucedió con las personas relacionadas con este caso

Brenda Bezares demandará a todos aquellos que la calumnien

“En su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia, en ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy solo quiero que nos dejen en paz ya bastante hemos sufrido y pasado por cosas inimaginables, y a pesar de, hemos salido adelante con la cabeza en alto como siempre y con la verdad, no obstante, eso, siguen con una idea vendida para dañar y desprestigiar, para salvar su trabajo mal hecho a consta de inocentes como nuestro hijo, ¡Basta ya! No intento convencer a nadie, solo que ahora tengo las leyes de mi lado para proteger a los míos y como ayer defenderé lo injusto”, empezó el comunicado que redactó junto a las imágenes de la prueba de ADN.

También detalló que como mujer le era sumamente desagradable tener que estar dando explicaciones públicas de una injuria, y por lo que, con prueba en mano, demandará a todos aquellos que la vuelvan a calumniar, pues lo único que quiere es que la dejen a ella y su familia tranquilos.

Santo niño de la Esperanza!! No quiero ser intrigosa, ni poner en duda la reputación de Brendita, esposa de MARIO BEZARES, pero su hijo ALEJANDRO, el mayor cada día se parece más a PAUL STANLEY 😱😱 ¿Será que...? Ay no Dios mío, perdóname por ser tan mal pensada. pic.twitter.com/QMiaqdmctZ — Doña Carmelita (@CarLon_2020) April 26, 2021

En los comentarios de esta publicación ha recibido el apoyo de varias personas, pero también otros le recriminan que nadie le estaba cuestionando nada, y que solo buscaba hacer noticia en vista de su participación en “El show. Crónica de un asesinato”.