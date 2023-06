Addis Tuñón arremete contra Juan José Origel por sus críticas a los panelistas de LCDLFM

Hace días, Juan José Origel, expresó su disgusto con Televisa por invitar a presentadores de la competencia para ser panelistas en las galas de “La casa de los famosos México”, además criticó su desempeño y así fue como le contestó Addis Tuñón.

Durante la primera semana de este reality show, estuvieron presentes varias personalidades, entre ellos dos conductores de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón.

Pero a Juan José ‘Pepillo’ Origel no le gustó nada eso y expresó su alegría cuando los conductores que “no eran de Televisa” ya no estuvieron presentes en las galas a través de sus redes sociales, y la conductora decidió comentarle.

Addis Tuñón le recuerda a Pepillo Origel que él no forjó su éxito solo

“¿Qué te pasa Origel? ¿Todo bien en casa? Dices que no me conoces, qué pena, hemos trabajado juntos. Hemos compartido la mesa y has presentado mi trabajo. Yo respeto tu trabajo y tu trayectoria”, comentó Addis Tuñón a la publicación de Juan José Origel en Instagram.

Y así los Panelistas de la primera expulsión en La Casa de los Famosos México.

*Gustavo Adolfo Infante

*Lucía Méndez

*Addis Tuñón

*Shanik Berman

✍️:@DulceLechuga11#EstamosconTv #periodismo #AlMomento pic.twitter.com/q2QamvrEpH — Estamos Con TV Canal 32 Online (@con_32) June 12, 2023

También le dijo que estaba criticando a las personas que lo ayudaron en sus proyectos, pues gracias a sus investigaciones periodísticas, él tenía contenido para presentar.

“Lamento que no recuerdes a quienes hemos enriquecido los proyectos donde tú eres presentador y nosotros periodistas, que hemos generado contenido para que lo presentes”, redactó Addis Tuñón.

Además, expresó que lamentaba que no fuera más agradecido con quienes lo han ayudado o colaborado con él a lo largo de su carrera: “Deseo seguir aplaudiendo tus logros, que han sido muchos, por muchos años y no los has logrado solo. La gratitud es la memoria del corazón, si a ti te falla, a mí no. Espero que nunca me dé alzhéimer del alma”.

La conductora compartió luego las capturas de pantalla que le hizo al post de Juan José ‘Pepillo’ Origel y los comentarios que ella le dejo, en caso de que él después lo borrara y negara todo.