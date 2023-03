Gustavo Adolfo Infante sale en defensa de Addis Tuñón y arremete contra los presentadores de “Chisme No Like”

Javier Ceriani, conductor de “Chisme No Like”, tachó a Addis Tuñón de ser una mentirosa y profesional sin ética, luego de haber publicado un vídeo donde pedía que dejaran de criticar su físico, por lo que Gustavo Adolfo Infante salió en defensa de su compañera.

Recordemos que la presentadora del programa “De primera mano” publicó un vídeo donde aclaraba lo sucedido con Lorena Harris, quien dijo en “Chisme No Like” que Addis Tuñón le había dado la espalda luego de darle una entrevista, donde hablaba del supuesto abuso que sufrió a manos del papá de Jenni Rivera.

Después, Addis Tuñón le pidió entre lágrimas a Javier Ceriani y Elisa Beristein que dejarán de criticar su físico, pues habían logrado afectarle mucho, y dijo que sí aceptará que critiquen su trabajo, pero ya no permitirá que juzguen su aspecto.

Debido a todo lo que dijo Javier Ceriani en “Chisme No Like” sobre Addis Tuñón, Gustavo Adolfo Infante se tomó un momento en su programa “De primera mano” para responderle al presentador argentino.

Primero, el polémico conductor dejó en claro que como el programa había sido cancelado primero en Estrella TV y más recientemente en TV Azteca, “Chisme No Like” no funcionaba, porque no era capaz de mantener el interés del público.

Después le recordó a Javier Ceriani que ellos habían hecho un pacto de no agresión, pero lo rompieron atacando primero a su compañera de trabajo. Por lo que amenazó con revelar cómo había amasado su fortuna el esposo de Elisa Beristein, el empresario Pepe Garza.

“Se ha hecho multimillonario extorsionando grupos a través de su empresa y que les roba la autoridad de las canciones, sigan jodiendo y lo voy a decir”, expresó Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, reveló que “Chisme No Like” fue aceptado en TV Azteca a petición de Pepe Garza, pues como la televisora quería transmitir en exclusiva los Premios de la Radio, del que es dueño, pidió como parte del trato que transmitieran el programa de su esposa, pero el rating no les funcionó.

“Cuando insulté a Ceriani y se quedó callado y Pepe Garza me decía ‘Gustavo por favor tranquilízate’… entonces se callan su hociquito o digo quién es Pepe Garza, el hampón ese”, finalizó Gustavo Adolfo Infante.