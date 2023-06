¡Daniella Navarro desafía a Niurka Marcos a irse a los golpes y la ‘Mujer Escándalo’ acepta!

Cuando Daniella Navarro anunció su ruptura con Nacho Casano, Niurka Marcos no tardó en burlarse de ello y dio a entender que su romance nunca fue real, todo fue por publicidad.

“Ya sabíamos, imbéciles. Como subestiman a la audiencia. Todo fue planeado. De veras, qué hueva y qué mediocridad. Lo que hay que averiguar es cuánto les pagaron por la farsa”, expresó la cubana sobre el rompimiento de la pareja que se formó durante la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Niurka Marcos vuelve a despotricar a Daniella Navarrohttps://t.co/TCYWHYQBEZ pic.twitter.com/SMIB3LebOq — Diario La Prensa (@DiariolaPrensa_) October 20, 2022

A lo que Daniella Navarro, harta de que Niurka Marcos calificara su relación con Nacho Casano de falsa, decidió que lo mejor para ellas sería irse a los golpes y después amigarse, pero quiere que la pelea sea televisada.

“Te quiero, vale, vamos a madrearnos y luego nos hacemos panas. Eso sí, que me paguen porque no me puedo dejar joder gratis. Eso sí, sin uñas acrílicas, esas son armas blancas. Por siempre, gárgola pampers”, le dijo Daniella Navarro a Niurka Marcos a través de las historias de su Instagram.

Daniella Navarro sube en su historia que se quiere darle uno golpes a Niurka Marcos la pelea sigue con las dos #lcdlf2 #LCDLF3 #LCDLFMX pic.twitter.com/Erlc6NqmNo — Eli (@esrv21) June 27, 2023

A lo que la vedette cubana replicó: “Cuando tú quieras, nos madreamos. Yo ni cobro porque no vales ni eso. Hasta es gratis. Lo disfruto. A ti nadie te cumplió. Sigues siendo una desconocida, disfuncional y tóxica. Insignificante muñequita nalgona”.

Y le advirtió: “Un día nos vamos a encontrar y yo voy a estar lista. Ojalá tú también estés lista. No me vas a ver llegar”.

Por su parte, Daniella Navarro también comentó que Niurka Marcos buscaba brillar difamando e inventando historias de otras personas, y hasta bromeó sobre que ahora estaba disponible para que la contrataran como pareja temporal.