Humberto Zurita y Stephanie Salas revelan si terminaron o no su relación

Gustavo Adolfo Infante hace poco compartió la noticia de que Humberto Zurita y Stephanie Salas habrían cortado a tan solo un par de meses de haber cumplido un año de relación.

“Tengo una exclusiva que darles. Me apena, porque hacían bonita pareja: Que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita (...). Eso me lo pasa, gente que los conoce bien. (Me dijeron) que Stephanie y Humberto terminaron. Ojalá y hayan terminado bien”, contó el periodista en su canal de YouTube.

Esta noticia se esparció rápidamente por todas las redes y muchos lamentaron que Humberto Zurita y Stephanie Salas hubieran terminado, pues parecían estar muy felices juntos.

Humberto Zurita y Stephanie Salas dejan claro que siguen estado juntos

Se desconoce si el rumor de ruptura habrá llegado a la parejita, pero a través de sus redes sociales, Humberto Zurita y Stephanie Salas dejaron en claro que siguen estando juntos y no parece que vayan a terminar pronto.

Ambos famosos se fueron de viaje a Argentina y compartieron las fotografías que se tomaron allá, algo que para muchos fue una manera elegante de acallar los rumores de separación sin causar tanto alboroto, pues una pareja que se acaba de separar no publicará en sus redes fotos de ellos juntos.

Stephanie Salas publicó una serie de fotografías que le tomó su novio Humberto Zurita desde Las Cataratas del Iguazú, además, colocó el hashtag #hzuritaphoto junto a un emoji de corazón, y escribió “Por las cataratas de Iguazú”.

Por su parte, Humberto Zurita decidió compartir una foto de Stephanie Salas, donde sale con una cámara tapándole el rostro y agregó un emoji de corazón en llamas a través de sus historias. Por lo que ninguno necesitó emitir ninguna declaración para dejar en claro que siguen juntos.