La viuda de Julián Figueroa revela que padece de un trastorno mental

Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, estuvo recientemente como invitada en el programa “¡Siéntese quién pueda!” y confesó que desde hace 10 años padece de un trastorno mental.

La actriz y cantante detalló que se le diagnosticó trastorno bipolar paranoide: “Yo creo que unos 10 años, se llama bipolar paranoide, empiezas a dejar de comer y dejar de dormir, pero no sientes sueño, ni hambre, se llama hipomanía, pero yo nunca he llegado a la manía, que es cuando entras en psicosis y alucinas. Yo no he llegado a esa etapa gracias a Dios”.

Sin embargo, debido a la terrible pérdida que sufrió Imelda Garza al perder a su pareja repentinamente, su psiquiatra decidió aumentarle la dosis del medicamento que toma para controlar su trastorno.

“Tomar dos pastillas diarias es lo ideal, pero ahorita estoy en el proceso de tomar más pastillas y con lo de Julián, me subió la dosis de pastillas”, compartió Imelda Garza sobre su condición actual.

Además, aprovechó la oportunidad para aclarar uno de los rumores concernientes al fallecimiento de Julián Figueroa, pues se llegó a especular que el hijo de Maribel Guardia estaba atravesando una fuerte depresión.

Recordemos que el cantante y actor perdió la vida hace unos meses a consecuencia de un infarto agudo al miocardio.

“Realmente las depresiones a Julián le iban y le venían, pero antes de su fallecimiento no estaba deprimido, él estaba bien, pero llegó el fallecimiento de su papá. Él la pasó muy mal, no durmió ese día, ni el siguiente día”, explicó Imelda Garza sobre el estado de su esposo antes de perder la vida.