Regina Blandón se enfadó con reporteros que le preguntaron cuándo sería mamá

En el programa de Gustavo Adolfo Infante, una reportera expuso la terrible actitud de Regina Blandón durante un encuentro con la prensa que se dio lugar en la puesta final de la obra teatral “El misterioso caso de la sombra”.

La reportera en cuestión es Mariana Zepeda, quien trabaja para la televisora Imagen Televisión, y contó que la actriz asistió a la puesta en escena como una de las madrinas y al culminar, accedieron a conservar un rato con la prensa.

De acuerdo a lo contó la periodista, Regina Blandón ya se había enojado con otros reporteros antes de entrevistarla, así que cuando le preguntó para cuando tendría niños y lo que opinaba sobre la participación de Bárbara Torres en “La Casa de los Famosos México”, la actriz solo respondió está última pregunta y se fue.

Regina Blandón aseguró que no era ni el momento ni el lugar para hablar de su vida privada

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Mariana Zepeda se quejó de la actitud de Regina Blandón.

“Si solo quieren hablar de proyectos laborales, compren espacio publicitario, si no, entonces no den entrevistas, se molestan porque les preguntamos otros temas. Lo digo por Regina Blandón. Hay artistas que son tan inteligentes para responder, deberían aprenderles”, publicó la reportera.

Regina Blandón contestó también por las stories de esta red social de Meta: “No, querida. Yo también he sido linda, inteligente y respetuosa con la prensa SIEMPRE. Y hay muchas personas que lo avalan. Nunca he tenido problemas con absolutamente nadie de la prensa. No era mi obra, ni ‘quería espacio publicitario’. Estábamos celebrando una obra que había de temas importantes y a Nocturno teatro que cumple 15 años”.