El hombre que inspiró la película “Sound of Freedom” está siendo investigado por acoso

Sound of Freedom (Instagram (@angelstudios_inc))

Tim Ballard es el hombre que inspiró a la cinta “Sound of Freedom”, que expone las redes de trata de personas, en especial de trata de niños, que existen en todas partes del mundo.

Sin embargo, ahora el “héroe” que inspiró la trama del libro y posterior película, se encuentra ahora bajo investigación por haber acosado sexualmente a, por lo menos, siete mujeres en la organización donde luchaba contra la trata de personas.

📍¿Y el sonido de la libertad para las mujeres abusadas sexualmente por Tim Ballard?



La película sound of freedom justamente habla de la vida de Tim Ballard, que formaba parte de la organización “Operation Underground Railroad”, y es una organización anti-tráfico de personas. + pic.twitter.com/NgW8JDTTMv — Meredith G 🛋️✨ (@MerGarza) September 19, 2023

Operation Underground Railroad (OUR, por sus siglas en inglés), es el nombre de la organización que se encarga de desmantelar organizaciones criminales involucradas en la trata de mujeres y niños.

También te puede interesar:

Eduardo Verástegui arremete contra reportero tras cuestionar “Sound of Freedom”

Michelle Rubalcava encara a Eduardo Verástegui por sus comentarios en contra de la comunidad LGBTIQ+

Eduardo Verástegui reacciona al arresto de uno de los inversionistas de la película “Sound of Freedom”

Operation Underground Railroad asegura que Tim Ballard dejó la organización en junio

“Sonidos de Libertad” se encuentra basado en el trabajo que ha efectuado Tim Ballard dentro de Operation Underground Railroad, no osbtante, él se volvió la imagen principal del filme y del libro.

Al fin se expone lo que se lleva hablando hace bastante tiempo, Tim Ballard nunca "renuncio" a su dichosa organización



Lo sacaron a la mierda porque el tipo era un hipócrita que se inventaba rescates o se robaba el crédito y acosaba a sus compañeras



Un fanático religioso mas pic.twitter.com/aVPROoQXJR — Roy (@CaminanteW17) September 19, 2023

Pero de acuerdo con la noticia publicada por el medio “Vice”, ahora el activista está siendo investigado por haber acosado a varias mujeres que trabajaron con él en las operaciones encubiertas de la organización.

Al parecer, Tim Ballard les pedía a sus compañeras compartir cama o bañarse juntos para así mantener su cubierta en las misiones de rescate de las víctimas de trata, e incluso llegó a enviarle fotos íntimas a una de estas mujeres.

Vaya lunes para @EVerastegui y su "campaña" antiderechos, en un mismo día se destapo el cochinero de sus amigos Tim Ballard y Norberto Rivera, acusados de asalto sexual por 7 mujeres y el otro de proteger a un pedrasta por más de 20 años. pic.twitter.com/AmEQxIFBmL — VOTO LGBT+ (@VotoLGBTQ) September 19, 2023

Los representantes de OUR aseguraron que el activista presentó su renuncia el pasado mes de junio: “Tim Ballard renunció a OUR el 22 de junio de 2023. Ha estado permanentemente separado de OUR desde entonces”.

Asimismo, aseguraron que habían contratado a una firma de abogados privada para investigar las acusaciones de abuso en su contra: “OUR está comprometido a combatir el abuso sexual y no tolera el acoso sexual o la discriminación a nadie dentro de su organización. OUR ha contratado a una firma de abogados privada para realizar una investigación extensiva de todas las acusaciones relevantes y continúa evaluando y mejorando la gobernabilidad de la organización y sus protocolos para las operaciones”.