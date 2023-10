Michelle Rubalcava deja Venga la Alegría, ¿fue despedido por Eduardo Verástegui?

El pasado 5 de octubre, Michelle Rubalcava publicó un vídeo en las historias de su cuenta de Instagram donde aseguraba que se iba a trabajar en “Venga la Alegría”, para dejar en claro que no lo habían despedido.

No obstante, en esa emisión se despidió del programa y el conductor expresó en sus redes que fue una decisión de mutuo acuerdo, porque no lo habían despedido ni nada.

Michelle Rubalcava queda FUERA de Venga la Alegría. pic.twitter.com/SRfpLT4kkw — Arcadia News (@ArcadiaNews13) October 5, 2023

Sin embargo, muchas personas en las redes sociales no tardaron en recordar que Michelle Rubalcava encaró hace semanas a Eduardo Verástegui cuando le tocó entrevistarlo en VLA, y como el ahora político es amigo del dueño de TV Azteca, lo más probable es que su ida del programa estuviera relacionada con este hecho.

A través de su canal de YouTube, Michelle Rubalcava habló sobre su salida de “Venga la Alegría” y de TV Azteca, alegando que fue una decisión de mutuo acuerdo.

“Yo tengo una esencia, yo tengo una manera de ser, a mí me gusta hablar al chile, me gusta hablar las cosas frontales, no me gusta... me gusta ser así, pero bueno, si estoy en una casa donde a lo mejor no está permitido, yo lo tengo que aceptar y eso fue lo que pasó (...) Cuando no estás tan a gusto con unas reglas, tienes todo el derecho de irte”, explicó el periodista sobre su salida.

Estas declaraciones dan a entender que a TV Azteca no le agradó que Michelle Rubalcava fuera alguien tan directo, pero algunas personas creen que se trata de un acto de homofobia, pues el periodista defendió la comunidad LGBTIQ+ de Eduardo Verástegui.

Asimismo, el exconductor comentó que, a partir de ahora, y por recomendación de su novio, quien es abogado, dejará de referirse a TV Azteca y “Venga la Alegría” de manera directa, para evitar problemas legales, lo que generó más sospecha.

Aunque Michelle Rubalcava volvió a hacer hincapié en que no se fue peleado con la empresa, ni con nadie que forme parte de ella: “Es por el bien de los dos, nadie se enojó con nadie, nadie se peleó con nadie (...) No hubo amenazas, no hubo nada”.