Passenger reinventa su álbum All the Little Lights a 10 años de su lanzamiento

Passenger celebra 10 años de All the Little Lights con regrabación El cantautor británico está listo para regresar al álbum que lo llevó a la fama mundial

Michael Rosenberg, mejor conocido como Passenger, sacudió en 2012 a la escena indie con Let her go, reflejo del éxito de su cuarto álbum de estudio All the little lights, el cual revisa y reimagina a poco más de una década de su lanzamiento.

Tras el buen recibimiento de la regrabación de Life’s for the living con el cantautor irlandés Foy Vance, Passenger apuesta por una nueva versión de Circles, una de las canciones más íntimas de dicho álbum, junto a la cantante inglesa Gabrielle Aplin.

Asimismo, para celebrar el décimo aniversario del álbum, Passenger prepara otras colaboraciones, en especial la reinvención de su éxito mundial Let her go junto a su amigo el cantante Ed Sheeran.

Circles es una canción de tintes nostálgicos, ¿qué te inspiró cuando la escribiste hace 10 años?

Es una canción muy interesante porque lo escribí sobre mi mejor amigo, cuando éramos niños éramos mejores amigos. Creo que nos conocimos cuando teníamos dos años, así que realmente desde que éramos bebés. Éramos mejores amigos y estabamos juntos todos los días hasta los 16 años. Luego la vida pasa. Circles es sobre él. Nunca he escrito una canción sobre un amigo antes o desde entonces. Así que es una canción muy especial para mí.

Ya hemos escuchado la colaboración con Foy Vance y ahora es el turno de Gabrielle Aplin con esta nueva versión de Circles, ¿cómo fue trabajar con ella?

Sí, soy un gran fan de Gabrielle. La conocí, a Gabrielle, cuando este disco empezaba a ser grande. Así que es bueno poder cantar con ella. Amo su voz. Creo que tiene algo muy especial, siento que realmente encaja con la vibra de esta canción, y estoy tan feliz con cómo resultó.

¿Qué podemos esperar de esta nuevas versiones? ¿Cuál es la diferencia entre el anterior y el nuevo All the little lights?

Creo que hay muchas diferencias, pero hemos intentado mantener igual lo que ya era grandioso. Cuando grabé ese disco, hace diez u once años, era un persona muy diferente. No tenía tanta experiencia en grabar, cantar, en la vida, y no teníamos mucho dinero, no teníamos mucho tiempo. Así que el álbum tenía que ser hecho de cierta manera. A través de los años he escuchado ese disco y pensé: “me encantan estas canciones, pero desearía poder intentarlo de nuevo, desearía poder darles una nueva vida a estas canciones”. Es lo que hemos intentado hacer. Es un buen equilibrio porque es un disco muy especial para mucha gente. Así que no quieres romperlo y empezar de nuevo, pero sí hacer las cosas mejor.

Let her go fue un éxito en su momento y creo que es importante que volvamos a ella, ¿cómo lidias ahora con dejar ir?

Dejar ir es tan difícil. Creo que la mayoría de la gente lucha con lo mismo. Es difícil una vez que estás acostumbrado a algo, ya sea una persona, o una carrera, o un hogar, o amigos, o cualquier cantidad de cosas, es difícil dejar ir las cosas. Aunque a veces tienes que hacerlo, es parte de la vida. Creo que he tenido que dejar ir varias cosas en los últimos años, ha sido doloroso, ha sido duro. Pienso que mientras más mayor te haces, tal vez lo haces mejor porque te acostumbras. Cuando eres joven, es tan difícil dejar ir las cosas. No estás acostumbrado a ese sentimiento, y duele.

¿Hay alguna diferencia entre el Michael Rosenberg que empezó siendo músico callejero y el actual Passenger?

Creo que soy una persona muy diferente. Es interesante porque regrabar este disco y relanzarlo. Ha sido increíble para mí volver en el tiempo y realmente recordar a esa persona que escribió la canción. Así que ha sido muy interesante. Creo que he cambiado.Todavía soy similar en la forma en que me acerco a la música. Me encanta tocar, me encanta escribir. Todo eso es muy similar. Pero por supuesto, como con cualquiera, diez años es mucho tiempo.