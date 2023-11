Gustavo Adolfo Infante arremete contra su compañera Addis Tuñón

Hace poco, Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón protagonizaron un tenso momento durante la transmisión en vivo del programa “De primera mano” al discrepar con respecto a una opinión.

Parece ser que el ambiente entre los compañeros del programa de farándula ha estado tenso desde que la conductora compartió la noticia sobre la falsa crisis matrimonial que atravesada Maribel Guardia y su esposo.

A pesar de que Addis Tuñón se disculpó públicamente por lo que había dicho, Gustavo Adolfo Infante no le gustó la metida de pata de su colega y le reclamó por lo que hizo y no verificar bien su información.

¿Por qué Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Addis Tuñón?

En el programa “De primera mano” estaban hablando de las críticas que generó el baile de Galilea Montijo en el matutino “Hoy” y Addis Tuñón salió en su defensa tachando a los criticones de envidiosos y amargados.

Con tal de quedar bien con Maribel Guardia (@MaribelGuardia), Gustavo Adolfo Infante no respaldó no apoyó a @ADDISPERIODISTA 😱



Durante toda la "aclaración", Addis Tuñon nunca volteó a ver a @GAINFANTE pic.twitter.com/QqJfnbGzEz — Cultura Pop (@RCulturaPop) November 7, 2023

“Quien es feliz no critica, deja ser”, expresó la conductora, a lo que Gustavo Adolfo Infante le replicó: “Entonces tú no eres feliz, pues te dedicas aquí a criticar a la gente”.

Addis Tuñón no tardó en defenderse y contestó: “Yo hago mi trabajo. Emito mi opinión Gustavo, es diferente”. Su otro compañero, Lalo Carrillo, también concordó con ella: “Aquí trabajamos, se nos paga por emitir una opinión y dar información”.

De primera mano princesa Addis Tuñón y Los Guardaespaldas Gustavo Adolfo infante y Lalo carrillo pic.twitter.com/sOFKqyEJEM — Chuchin (@ChuchinPalomar2) October 26, 2023

Entonces, Gustavo Adolfo Infante abogó por la libertad de expresión para excusar las críticas de las personas hacia Galilea Montijo: “Yo creo que hay libertad de expresión y la gente puede poner lo quiera. Si a ustedes no les pareció, está correcto. A mí no me pareció ni malo, ni grotesco, es normal”.

Antes del incidente de Maribel Guardia, la relación entre Addis Tuñón y Gustavo Adolfo Infante era muy buena, concordaban en muchos puntos y el conductor la defendía cuando era atacada por otra persona, pero ahora parece no ser así.