Califican a Gustavo Adolfo Infante de mala persona por no querer dar cobertura al caso de César Bono

Gustavo Adolfo Infante ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales, por negarse a dar cobertura al caso de César Bono, con la excusa de que no conoce al actor.

Fue la usuaria ‘Claudia es Claudia’, cuyo perfil en X se identifica como política y psicóloga, y cuenta con más de 57 mil seguidores, quien le pidió al polémico periodista hacerse eco del caso del actor de “Vecinos”.

RT RT RT @GAINFANTE ayuda para este gran actor 🆘 La mujer que vive en su casa y que no paga renta desde hace un año , se mueve en la política. https://t.co/a3u5xk7TBI — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) November 21, 2023

“Gustavo Adolfo Infante ayuda para este gran actor. La mujer que vive en su casa y que no paga renta desde hace un año, se mueve en la política”, le escribió la usuaria al periodista, pero recibió una respuesta negativa.

Gustavo Adolfo Infante asegura no conocer a César Bono

La excusa que dio Gustavo Adolfo Infante para no dar cobertura al caso de César Bono, o al menos retuitear el vídeo donde expone su situación, fue que no lo conoce, por lo que no puede hablar de él.

No es de mi interés intervenir en este asunto. A este señor no lo conozco. https://t.co/nq9PnLOxpb — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) November 22, 2023

“No es de mi interés intervenir en este asunto. A este señor no lo conozco”, respondió el periodista en un tuit, citando al de ‘Claudia es Claudia’, quien no tardó en replicarle.

Gustavo Adolfo!! Te hacía más humano !! ¿Qué pasó ahí? — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) November 22, 2023

“¡Gustavo Adolfo! ¡Te hacía más humano! ¿Qué pasó ahí?”, fue la primera contestación de la usuaria y en otro tuit redactó: “Gustavo, me parece que es incorrecta y cruel tu postura. Te puede no caer bien el señor, pero es un ser humano en desgracia. Por favor. Muéstranos que no es cierto eso que dicen de ti, que eres cruel e inhumano. Quiero creer que César Bono es una institución como actor”.

Gustavo , me parece que es incorrecta y cruel tu postura. Te puede no caer bien el señor, pero es un ser humano en desgracia. Por favor. Muéstranos que no es cierto eso que dicen de ti, que eres cruel e inhumano. Quiero creer. @cesarbono es una institución como actor. — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) November 22, 2023

Muchos usuarios también comentaron que les parecía increíble la excusa que estaba dando Gustavo Adolfo Infante, puesto que su trabajo se basaba en hablar de famosos, y él no los conoce a todos, además, César Bono tiene una gran trayectoria y si él es el gran periodista que dice ser, debería conocerlo.

No obstante, para algunos esta respuesta demostró que el periodista era una mala persona, que solo daba cobertura a noticias con las que pudiera lucrarse generando escándalo.