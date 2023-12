¿Cuál es el motivo del pleito entre Poncho de Nigris y Adal Ramones?

Hace poco se volvió viral un video donde Poncho de Nigris y Adal Ramones tenían una fuerte discusión, en el que el participante de “La Casa de los Famosos México” retó al conductor a que le dijera en cara todo lo que había dicho de él.

Poncho de Nigris ha dicho en repetidas ocasiones que el actor y conductor ha hablado mal de él desde que salió de “Big Brother”, pero más aún después de que fuera contratado por Televisa y casi al mismo tiempo echaran a su hermano.

▶ Captan a Adal Ramones y Poncho de Nigris discutiendo al exterior del Aeropuerto de Monterrey.



Poncho asegura que Adal Ramones se encargó de hablar mal de él en cada programa que salía: “Adal Ramones dijo ahí muchas cosas, se soltó, hay un video por ahí que hace poquito vi y me calenté, pero ya no lo he vuelto a ver, nunca lo he visto, espero no verlo”.

Adal Ramones opinó hace tiempo que alguien como Poncho de Nigris no debería estar en la televisión

Fue hace años que Adal Ramones comentó en el programa “¡Qué Noche!”, que no le parecía que alguien como Poncho de Nigris tuviera un espacio en la televisión.

“Si existiera ahorita la Ley de Radio y Comunicaciones donde la Secretaría de Educación Pública da la licencia de locutor, el güey no la pasaba. ¿Qué hace ese cuate haciendo tele? ¿Es la gran adquisición del canal ahorita? ¡Estamos jodidos!”, expresó en ese momento el también actor.

Sin embargo, tiempo después Adal Ramones aseguró que nunca ha hablado mal de nadie, ni siquiera de Poncho de Nigris, quien lo acusa de hablar mal de él en cada oportunidad que tiene.

“Imagínate que yo me ponga al tú por tú, no con esta persona o con las otras personas, entonces se vuelve una guerra de qué, y si algo he yo evitado es estar yo a los dimes y diretes con alguien, jamás en la vida”, expresó el conductor.

Sin embargo, Poncho de Nigris aseguró que cuando tuviera la oportunidad de encontrarse frente a frente con Adal Ramones, le reclamaría todo lo que ha dicho de él.

Por otro lado, una gran parte de los usuarios en las redes sociales considera que todo este pleito es un truco publicitario, pues no creen que llevando tanto tiempo en el medio y siendo ambos de Monterrey, nunca se hubieran topado antes.