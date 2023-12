Poncho de Nigris encaró a Adal Ramones en aeropuerto

Ha empezado a circular en las redes un video donde se muestra la acalorada discusión que tuvieron Poncho de Nigris y Adal Ramones a las afueras del aeropuerto de Monterrey.

En el clip se pudo apreciar al participante de “La Casa de los Famosos México” molesto y diciéndole algo al actor, quien parecía querer calmarlo, y cuando le tocó el pecho con una mano, de Nigris se la apretó y la quitó.

¡SESTÁNPELEANDO! ¿Qué sucedió entre Adal Ramones y Poncho De Nigris? Así los captaron.https://t.co/z9Qaigu8ET — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) December 13, 2023

El video fue grabado desde lejos y no dura mucho, pero después de que Poncho de Nigris le quitara la mano, se pudo apreciar que la actitud de Adal Ramones cambió, mostrándose más enojado.

¿La discusión entre Poncho de Nigris y Adal Ramones es parte de un truco publicitario?

Después de que el video del encuentro circulara en las redes sociales, Poncho de Nigris ofreció su versión de los hechos, y compartió un corto clip de cuando vio a Adal Ramones y decía que no lo había visto, pero que se le iba a acercar.

▶ Captan a Adal Ramones y Poncho de Nigris discutiendo al exterior del Aeropuerto de Monterrey.



📸: Especial pic.twitter.com/9xMShC5wre — @telediariomty (@telediariomty) December 13, 2023

Recordemos que durante su participación en “La Casa de los Famosos México”, el famoso habló de su vieja rencilla con el actor y conductor, a quien tachó de mala persona.

“Esperé al Adal Ramones y venía alguien por él. Venían grabando, entonces me le acerqué por atrás y le dije ¿Qué onda wey? dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy. Empezamos a platicar y me dijo, no ya pasó mucho tiempo. Y le dije, no te hagas pendejo, lo único que quiero es que me lo digas en la cara”, relató Poncho de Nigris en sus redes sociales.

Poncho Denigris habla de Adal ramones hermanas pic.twitter.com/uhxvvkueSr — la oreja (@LaOreja_TV) December 13, 2023

Seguidamente aclaró que se arrepintió de haberlo confrontado porque ya había pasado tiempo y Adal Ramones se veía muy “viejo y pequeño”. También mencionó que al principio intentó calmarlo y al ver que los estaban grabando, cambió de actitud.

No obstante, muchos usuarios aseguran que ambos planearon esta “pelea” para hacerse publicidad, y que probablemente dentro de poco anuncien un proyecto juntos.