Atala Sarmiento también tuvo una mala experiencia con Andrea Legarreta en “Hoy”

Atala Sarmiento compartió en días recientes cómo fue su pasó por Televisa y aseguró que debido a que antes trabajaba para “Ventaneando”, muchos fueron reservados con ella, en especial, Andrea Legarreta.

Esto lo dijo en el canal de YouTube del reportero Isaac Alcalá, en el auge del conflicto entre la conductora principal de “Hoy” y Anette Cuburu, quien estalló hace días contra su excompañera.

“No fue fácil mi llegada a Televisa… Muchos me recibieron con reserva y había cosas que me parecían muy inmaduras e irrespetuosas, como cuando visite el programa ‘Hoy’…”, relató Atala Sarmiento, haciendo referencia a la vez que Andrea Legarreta y Galilea Montijo decidieron salir del foro para no compartir espacio con ella.

Atala Sarmiento explicó que podría entender un poco por qué Andrea Legarreta salió del foro del programa “Hoy”, ya que, al parecer, una noticia negativa que compartió de su papá, hizo llorar a su mamá Isabel Martínez.

Pero después recordó que la conductora principal del matutino de Televisa, dijo que ella la saludaría la próxima vez que la viera porque era una persona educada, pero no fue así.

“Me parece, aunque ella dijo que era una persona educada y en caso de visitar su lugar de trabajo me saludaría y no pasó… Nunca entendí bien”, detalló Atala Sarmiento.

Lo que sí que no entendió fue la molestia de Galilea Montijo hacia ella y que le pareció incorrecta, pues nunca le hizo nada: “Lo de Galilea lo entiendo menos, creo ella está comprando un pleito que no es suyo, me parece en una ocasión ella dijo que no le caía bien y nunca seriamos amigas…”