Anna Ferro asegura que también es dueña del departamento de Ingrid Coronado

Anna Ferro reveló hace poco que no ha salido del departamento donde vivía con Fernando del Solar, a pesar de que Ingrid Coronado asegura que es suyo, porque ella también figura como una de las propietarias.

Tiempo después de la muerte del conductor, su expareja dio a conocer que el departamento donde vivía también era de ella y, por lo tanto, al tener hijos con el difunto, pasaría a ser la dueña del inmueble.

ANNA FERRO HABLA DE SU PLEITO CON INGRID CORONADO POR UN INMUEBLE: ‘NO ESTOY USURPANDO NINGÚN LUGAR’ https://t.co/gOgViSFZww pic.twitter.com/at9Mx598a7 — @GabyGallegosA (@GabyGallegosA) January 25, 2024

“El departamento era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas es para la otra. Él estuvo viviendo ahí en los últimos ocho años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento”, explicó Ingrid Coronado en un comunicado.

También te puede interesar:

Exmánager de Fernando del Solar asegura que Anna Ferro lo abandonó antes de perder la vida

Conductores de ‘Hoy’ recuerdan a Fernando del Solar tras un año de su muerte

El motivo por el que Ingrid Coronado no quiere que sus hijos convivan con su nuevo novio

Anna Ferro alega que intentó negociar de buena manera con Ingrid Coronado

En la entrevista que concedió Anna Ferro para el programa de YouTube, “Anetteando con Anette Cuburu”, reveló que Fernando del Solar antes de morir tramitó un documento que la reconoce como dueña del departamento.

Anna Ferro, viuda de Fer del Solar, no desalojará departamento de Ingrid Coronado; «tengo derechos»



👉 https://t.co/hGvZ2oxYow pic.twitter.com/3hEu8eZo5F — El Heraldo SLP (@ElHeraldoSLP) January 25, 2024

De acuerdo con sus declaraciones, intentó hablar con Ingrid Coronado para ver a qué acuerdo llegaban, debido a que, si tenía planeado venderlo, también tendría que darle una parte.

“Yo tengo un documento que me avala a mí ser dueña de esa propiedad, entonces no es así, no es una negociación... había mucha insistencia de ella (Ingrid Coronado) de quererlo solucionar en el aspecto de ‘cuándo me lo vas a desocupar’”, detalló Anna Ferro.

Y agregó: “No estoy usurpando ningún lugar, porque yo creo que, si estuviera en algo ilegal, no estaría viviendo ahí”. Además, dijo que no hablaría más del tema, porque dejará que sus abogados se encarguen de todo ello en los juzgados.

Sin embargo, a muchos les ha parecido extraño que Fernando del Solar haya logrado tramitar ese documento sin la autorización de Ingrid Coronado, pues si ambos figuran como dueños del inmueble, ambos deberían dar autorización para añadir a otros propietarios.

También se comenta que era poco probable que el fallecido conductor hubiera pensado en dejarle un departamento a Anna Ferro, en lugar de dárselo a sus hijos.