¿Quién es el doctor que se ha encargado de desmentir a Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez generó una gran controversia por la información que compartió en un episodio de su podcast “La magia del caos”, en el que expresó que ella ha sido capaz de “frenarse” enfermedades a través de las emociones.

En ese episodio tenía como invitado a Nirdosh Kohra, un especialista en medicina alternativa, quien ratificó que las emociones y la mente tenían el poder de curar enfermedades.

Muchas personas criticaron a Aislinn Derbez por usar su plataforma para engañar a las personas promoviendo tratamientos que no funcionaban, pues se ha demostrado que no tienen efecto alguno en las enfermedades.

Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, no quiere que la gente se trague estos engaños

Octavio Arroyo es el verdadero nombre de Mr. Doctor, quien además de ser un médico real, también es influencer y a través de su canal de YouTube comparte información médica.

Es originario de Puebla y se formó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en Medicina Interna. Ha llegado a trabajar como médico internista en el IMSS y en instituciones privadas.

Su canal de YouTube tiene más de 2 millones de suscriptores, por lo que la presencia de Mr. Doctor es bien conocida en las redes sociales, de hecho, muchos usuarios han expresado que suele estar metido en polémicas, pero que le daban la razón en su pleito con Aislinn Derbez.

Mr. Doctor no solo aseguró que la información que compartió la actriz y su supuesto maestro no tenía base científica, pues se ha comprobado que esas teorías holísticas realmente no tienen efecto en un paciente, también comprobó que Nirdosh Kohra no tiene licencia médica o estudios médicos que comprueben que en verdad era una persona que sabe de medicina.

Aislinn Derbez llegó a contactar con él para decirle que dejara la “envidia” y el médico influencer no tardó en exponer sus mensajes. Sin embargo, respetuosamente le explicó los peligros que tiene la medicina alternativa en algunos pacientes, porque algunos llegan a creer que sin tratamientos serán capaces de curarse y terminan empeorando su situación.