Conductor de “Venga la Alegría” sería el ex de Brenda Zambrano que la convenció de abortar

Brenda Zambrano abrió recientemente su corazón en un pódcast y compartió que cuando tenía 18 años de edad, llegó a quedar embarazada de su entonces pareja, quien actualmente se desempeña como conductor de “Venga la Alegría”.

La influencer calificó a esa relación de tormentosa, pues se entregó por completo a esa persona, quien después la dejó cuando la convenció de practicarse un aborto.

“Fue una relación bien traumante. Está fuerte. Yo me enamoro de esta persona. Todo iba viento en popa. Yo me entregué completamente”, relató Brenda Zambrano.

“Estaba muy pequeña. Tenía como 19 o 18 años y quedé embarazada en pleno reality. No me acuerdo muy bien por qué (...) ¿Sabes? La mente bloquea situaciones para no acordarse de las cosas. Yo estaba muy inmadura y siempre he sido bien impulsiva. Yo me entregué completamente a este tipo. Confié en él, y pues de la nada salí embarazada”, detalló Brenda Zambrano en el pódcast de ‘Un Tal Fredo’.

La estrella de realities nunca mencionó el nombre de su exnovio, pero un amigo periodista, Gabo Cuevas, reveló la identidad del susodicho en el programa de YouTube, “Dulce y Picosito”.

“Con Kike (Mayagoitia) fue con quien vivió esa historia de amor. Ya está la historia contada en YouTube. Kike la corta antes de la final del reality. Brenda se suelta a llorar. Sí es verdad la historia del aborto. A mí Brenda me la ha platicado. Yo sí sé quién fue el papá de ese bebé (...) Yo esta historia la conozco”, aseguró el reportero.

Agregó que la historia de amor de Brenda Zambrano y Kike Mayagoitia fue bonita, pero ambos eran jóvenes y sus carreras apenas estaban arrancando: “Kike hoy es diferente. Es cristiano. Tiene una familia con la que lucha. Es un hombre muy profesional”.