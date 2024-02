Atala Sarmiento envía emotivo mensaje a Daniel Bisogno

En vista de que Daniel Bisogno todavía sigue internado en el hospital de la Ciudad de México, Atala Sarmiento le envió un emotivo mensaje en el que le deseaba una pronta recuperación.

“Lamento muchísimo la pena que embarga a la familia Aguilar Bisogno y el sensible fallecimiento de Araceli. DEP. Asimismo, deseo de todo corazón que Dani recupere la salud pronto y lo tengamos en el ruedo haciéndonos reír como siempre”, escribió a través de las historias de su cuenta de Instagram.

¿Karma en "Ventaneando"? Atala Sarmiento y Daniel Bisogno viven momentos críticos https://t.co/B2UZphNVnC pic.twitter.com/MBeH4jxJnR — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 10, 2023

Este mensaje sorprendió a todos sus seguidores pues Atala Sarmiento se distanció de Daniel Bisogno después del pleito que tuvo Raquel Bigorra, quien en ese entonces era muy amiga del conductor y él se posicionó en favor de ella, así que no le creyó que ella fuera capaz de vender información que le había confiado.

Daniel Bisogno le ofreció una disculpa pública a Atala Sarmiento después de que explotara el escándalo sobre su verdadera sexualidad en los medios, ya que, según él, fue Raquel Bigorra quien lo vendió.

“Atala fue otra de las que pasó un mal momento cuando vino una traición para mí, la misma persona traicionó a Atala, porque Atala se quería embarazar, estaba viendo la posibilidad y le vendieron las notas. Yo en ese momento no le creí a Atala de quien venía la traición y de eso me arrepiento absolutamente mi Ata porque tenías toda la razón y te pido una disculpa”, expresó el polémico presentador.

Con respecto al estado de salud de Daniel Bisogno, en la emisión del 23 de febrero de “Ventaneando”, informaron que ya había despertado y estaba respirando por su propia cuenta.

No obstante, poco después los familiares del conductor compartieron el lamentable deceso de María Araceli Bisogno Tapia, e informaron que, para no afectar su recuperación, todavía no se lo dirán al presentador.