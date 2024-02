Brenda Zambrano aclara si Guty Carrera la golpeó o no

Brenda Zambrano ha querido aclarar algunos malentendidos que han surgido recientemente sobre su exnovio Guty Carrera, a raíz del conflicto que tuvo con uno de sus compañeros en “La Casa de los Famosos 4″.

El participante mantuvo una discusión con Clovis Nienow porque le mencionó a su exnovia durante el posicionamiento y no le pareció correcto, pero el otro se excusó diciendo que era su amiga y sí quería nombrarla y reclamarle lo que le hizo, lo haría.

Guty quedó ardido con lo de Brenda, Clovis le dijo: Es mi amiga y si quiero hablar de ella, hablo 🙊 #LCDLF4 pic.twitter.com/Lo4LXTIMkU — nacho con O (@Michelsonfancl) February 27, 2024

Esto llevó a que el público creyera que Guty Carrera había golpeado a Brenda Zambrano, quien hace poco estuvo en el pódcast de Un Tal Fredo para hablar de sus malas relaciones, entre ellas, con la que mantuvo con el modelo ecuatoriano.

Brenda Zambrano sobre Guty Carrera: “Jamás, en los cuatro años de relación, me levantó la mano”

Brenda Zambrano compartió en el pódcast de Un Tal Fredo que tuvo una relación tóxica con Guty Carrera, quien la amenazó con terminar con ella si entraba en “La Casa de los Famosos 2″, por lo que, cansada de todo, decidió ingresar al reality igualmente.

Por lo que fue fácil que muchos asumieran como cierto el rumor de que Guty Carrera habría sido capaz de agredir físicamente a Brenda Zambrano cuando estuvieron juntos.

La influencer empezó a ser etiquetada en los comentarios donde se especulaba eso, por lo que tomó la decisión de acabar con los rumores en un video.

“Guty jamás, en los cuatro años que tuvimos de relación, me levantó la mano, o sea, me puso una mano encima queriéndome agredir, o sea, nunca pasó. No saquen las cosas de contexto, yo conté todo lo que pasó en el pódcast, que se queja de mi pasado e infinidad, faltaron muchas cosas que agregar, pero pues ya”, declaró Brenda Zambrano.