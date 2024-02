Yuri no ha vuelto a ver a Cristian Castro desde que terminó con su novia, ¿qué pasa con la gira?

A raíz de todo el escándalo concerniente a la reciente ruptura amorosa de Cristian Castro, el cantante decidió alejarse un poco de los medios y parece ser que también de su compañera de conciertos, Yuri.

Ambos artistas empezaron una gira en conjunto que arrancó bien, hasta que Mariela Sánchez regresó a su país y acusó al cantante de ser alguien sumamente tóxico.

La prensa ha investigado los motivos que los llevó a terminar, además de la expuesta por la exnovia de Cristian Castro y se empezó a decir que le fue infiel, aunque también se dijo que el cantante descubrió que su expareja se había excedido en los gastos y quiso culpar a su representante en México de ello.

Yuri fue cuestionada por la prensa sobre el rompimiento de Cristian Castro y Mariela Sánchez y comentó que la noticia la sorprendió, pues se veían muy enamorados, asimismo, dijo que no sabía cómo estaba su colega, pues desde que anunció su separación, no lo ha vuelto a ver.

Cristian Castro y Yuri arrancan con su gira Unidos En El Escenario en el Auditorio Nacional ante 10 mil personas. ¿Están listos para cantar?

Los reporteros le preguntaron si no estaba preocupada de que el hijo de Verónica Castro no se presentará en las próximas fechas de sus conciertos en conjunto y contestó que no, pues podría meterse en un problema legal con ella: “No creo que se suspenda la gira porque lo demandaría”.

Y agregó: “No creo que vaya a afectar la gira, él es muy profesional y aparte tiene un contrato firmado. Creo que nuestra vida privada hay que hacerla a un lado, sea divorcio, truene, lo que sea, el show tiene que continuar”.

Yuri tampoco piensa que Cristian Castro se vaya a derrumbar por haber roto su relación con Marisela Sánchez: “No creo que esto vaya a meterlo en el alcohol y esos rollos de ‘me quiero morir’, porque él no toma alcohol ni fuma”.