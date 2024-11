Gala Montes destruye a Adrián Marcelo con un meme: “¿Hasta cuándo va a pasar?”

Las personalidades de Gala Montes y Adrián Marcelo chocaron de tal manera, que a pesar de que hace meses finalizó ‘La Casa de los Famosos México’, siguen peleando y la enemistad va creciendo. Esta vez, fue el turno de la actriz de responder, pues subió un video a TikTok en el que arremete contra el regiomontano con el sentido del humor que la caracteriza.

Durante su participación en LCDLFM, Gala Montes y Adrián Marcelo protagonizaron varios encontronazos que los llevaron a ser tendencia nacional. Su última discusión ocurrió cuando Odalys Ramírez cuestionó al youtuber sobre un comentario misógino que realizó, lo que generó que la conversación subiera de tono y que varias marcas decidieron retirar su patrocinio del reality.

Fue así, que Adrián Marcelo también optó por abandonar LCDLFM, lo que generó controversia y opiniones divididas en redes sociales. Aunque hubo quienes lo apoyaron, la realidad es que la mayoría de la audiencia se pronunció en su contra, hecho que le mereció la cancelación de su show ‘Hermanos de Leche’ en Ciudad de México y Zapopan.

Gala Montes reacciona con humor a los ataques de Adrián Marcelo

Desde que volvió a sus redes sociales, Adrián Marcelo no ha dejado descansar a Gala, pues constantemente arremete en su contra y exhibe sus conductas. En los últimos días, el exconductor de Multimedios se ha dedicado a repostear publicaciones en contra de la también cantante e incluso la acusó de ser bulímica.

Gala no se quedó callada y aprovechó el meme viral de su canción ‘Tacara’, por lo que en un video de TikTok con el audio que dice ‘¿Hasta cuándo va a pasar?’, colocó: “¿Alguien sabe cuándo me va a superar el Chanclas?”

Sus seguidores le demostraron su apoyo en redes sociales: “Nunca, ya que fuiste la primera mujer que no le tuvo miedo y lo puso en su lugar”, “Primera mujer que le contesta a el Chanclas, por eso no supera”, “No está soportando tu éxito”, “Nunca había conocido a alguien que lo enfrentara y quedó enamorado” y “Hasta que el Chanclas tenga hijos”.