Hijo de Mario Bezares responde a advertencia de Adrián Marcelo de escupirle si se lo encuentra

Adrián Marcelo arremetió contra los hijos de Mario Bezares, asegurando que si se los encuentra, es capaz de escupirles. Estas declaraciones merecieron una respuesta de parte de Alan Bezares, pues arremetió en contra del regiomontano en redes sociales, donde recibió el apoyo de sus seguidores.

Gracias al cariño del público, Mario Bezares logró coronarse como el ganador de ‘La Casa de los Famosos México’. Por otro lado, Adrián Marcelo se enfrentó a la cancelación en internet, ya que su actitud dentro del reality le hizo un daño permanente a su personalidad, por lo que actualmente es señalado por varios defectos, incluyendo su misoginia.

Adrián Marcelo se pronuncia en contra de la familia Bezares

Durante una transmisión en vivo del programa de Mike Salazar, el youtuber se abrió sobre el rechazo de Mayito: “Me dolió lo de Mayito porque lo quiero mucho. Estábamos Mario y yo y lo defendí. Me acuerdo que Arath le pegó bajo en el primer domingo de posicionamiento y yo viendo que lo más cercano a un amigo que tenía en La Casa era Mario”.

Aprovechó para hacer chistes sobre el pasado del miembro del Team Mar: “Hasta nos tocó repartir refresco, volvimos a repartir coca en Televisa, qué ironía. Esta vez no tuvimos que matar a nadie”.

“Yo me querría quedar encerrado si lo que me está esperando es Brenda Bezares”, agregó para luego arremeter en contra de sus hijos: “Sus hijos los tengo bien atravesados, la señora y él me valen ver…, pero a los hijos si me los encuentro les escupo”.

Esto provocó una respuesta de parte de Alan Bezares, quien en X publicó con sarcasmo: “Gala ya no te peló, ¿verdad? ¡Ya no llores! Supéralo. Te está yendo con ma…, mejor regálame una milanesa. Acuérdate que tú ganaste La Casa de los Famosos, chiquito. ¡Disfruta tu éxito, patrón! No escupas pa’ abajo, oje… y pórtese bien. Abrazo”.