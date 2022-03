Autos “piratas” y violaciones, usuarios de transporte por aplicación piden controles de seguridad

Hechos delictivos como uso de autos “piratas” hasta intentos de violación, fueron denunciados por usuarios de transporte por plataformas digitales.

Este miércoles, usuarios de estas plataformas se reunieron con integrantes de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso de Guanajuato, para dar sus propuestas de mejora a la reforma de Ley de Movilidad propuesta por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y que permitirá la libre competencia entre transporte ejecutivo en plataformas y taxis convencionales.

Usuarios señalaron la necesidad de mayores controles de seguridad para evitar que conductores cometan hechos delictivos.

“Que la gente que entre a manejar este tipo de servicio, la tengan bien catalogada porque hay cada rufián que se sube a este tipo de carros, que está cometiendo ilícitos. A una sobrina en Irapuato la abordaron y como no traen ningún distintivo no se pueden demandar porque la quisieron violar. Si se van a otorgar este tipo de permisos que traigan un distintivo para que los puedan ubicar”, señaló Enrique Salas Rodríguez, usuario de estas plataformas.

También solicitaron que quede bien establecido un registro de conductores y que se tengan bien identificados.

“En cuestión de la seguridad para los usuarios, me tocó una vez que al pedir en la aplicación me llega una persona que no era la de la fotografía y le pregunto que por qué y me dice que ‘a mí me prestan el vehículo’. Es una forma que te saca de onda porque entonces no sabes con quien te estás subiendo, se supone que la aplicación debe tener a los conductores, el de la foto debe de ser”, dijo Gabriel Venegas Sánchez, también usuario de este tipo de transporte.

Sobre la regulación, se propuso fortalecer las áreas de movilidad tanto municipales como la estatal, con la intención de que quienes incumplan la nueva Ley de Movilidad sean sancionados.

Entre las críticas también está el uso de autos que no están registrados en ninguna plataforma digital, pero operan libremente.

“Más recursos para la dependencia de movilidad para que aplique más operativos de seguridad al usuario y también la competencia desleal, bienvenida es la competencia pero con un piso parejo para todos, en este caso las plataformas nos ofrecen gato por liebre, nos dicen que es un servicio ejecutivo y vemos los carros que ofrecen y no cumplen con las características. Hay que poner mucho énfasis en eso, que se regule pero se cumpla con el servicio de alta gama, porque hasta en carros americanos ofrecen el servicio”, señaló el ciudadano Luis Morales Hernández.

