Policía de León recibe triple certificación internacional en operatividad y capacitación

La Policía del Municipio de León recibió la Certificación Triple Arco de Calea (The Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, por sus siglas en inglés).

La certificación se otorgó por cumplir políticas en materia de la aplicación de la ley, en materia de comunicación por el C4 y centros de formación policial por la Academia Metropolitana.

La certificación fue entregada durante la Conferencia de Primavera de Calea, que se realizó en Orlando, Florida.

“Hubo conferencias de primer nivel y donde estas conferencias las dan los mejores a nivel internacional. De hecho, hubo varias agencias americanas que tomaron la batuta para dar algunas conferencias y fueron desde temas operativos, temas administrativos, manejo de crisis y eso es importante porque al final necesitamos seguir capacitado. Si queremos tener la mejor corporación necesitamos seguir capacitado”, señaló Alejandra Gutiérrez.

Continuamos trabajando en todo el tema de la recertificación @CALEA_org y queremos recordarles que el próximo sábado tendremos #MiBarrioHabla desde la comunidad de #Duarte 🏘, ahí estarán todas las direcciones y dependencias instaladas en las mesas de trabajo a su disposición. 😉 pic.twitter.com/g1IeZAupZk — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) April 1, 2022

La edil destacó que esta certificación coloca a León como el único municipio a nivel Latinoamérica en contar con ella.

“Cada arco es una certificación y en el caso de León es el único municipio a nivel Latinoamérica que tiene el triple arco. Los únicos en México que tienen triple arco, que no todos, son algunas de las entidades federativas”, dijo Alejandra Gutiérrez.

Oscar Rojas, encargado de seguimiento a certificaciones de la Secretaría de Seguridad de León, detalló que en algunos rubros se revisaron el cumplimiento de hasta 400 políticas de seguridad.

“Nos revisan el 25% de manera remota, nos lo revisa un miembro del servicio de cumplimiento Calea. Nos hace la revisión alrededor de una semana (...) El proceso de revisión se lleva en 4 años, nos revisan el 25% cada año y al final del cuarto año hacen un proceso de revisión en sitio. En esta revisión nos revisan el 100% del cumplimento”, señaló el funcionario.

Inicia la participación de #León para conseguir la recertificación CALEA; nos encontramos participando en el panel donde agencias mexicanas como @Seguridad_Leon compartirán las experiencias, retos, soluciones y los beneficios de aplicar estándares @CALEA_org en nuestras ciudades. pic.twitter.com/ItFriRcuph — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) March 30, 2022

La alcaldesa fue cuestionada sobre los gastos de viaje a Orlando, Florida; donde estuvo acompañada del titular de la Secretaría de Seguridad, del C4, Academia Metropolitana y de la regidora Karol Jared.

La edil adelantó que en breve se presentará un informe de gastos de dicho viaje.

