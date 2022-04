Alcaldesa de León defiende baja de homicidios superior al 20% en 2022

En marzo se reportaron al menos 62 homicidios en el municipio de León, un aumento con respecto a los meses previos de este año. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez señaló que pese al aumento este mes, la tendencia es una baja.

La presidenta municipal señaló que en comparación con años anteriores como 2021, la baja supera el 23%, mientras que si se compara con el 2020, esta disminución es mayor al 26%.

“No hay incremento, hay una disminución importante si comparamos 2021 con 2020 y 2021 con 2022. De hecho si comparo 2021 con 2022, tenemos una baja del 23.5% y si yo comparo el 2020 con 2022 es aproximadamente más del 26% y eso quiere decir que estamos trabajando. Puede haber picos, siempre va a haber picos, no tiene una regla exacta; sin embargo, no hay un solo día en que sigamos trabajando en prevención, que eso no da resultados de un día para otro”, declaró Alejandra Gutiérrez.

La alcaldesa adelantó que mantendrá reuniones con mandos del Ejército ante posibles cambios en la estrategia de seguridad que mantienen en el municipio. Sobre la coordinación, aseguró que existe trabajo conjunto con autoridades federales.

También señaló que la estrategia de seguridad se basa en trabajo de prevención y sobre todo, de participación ciudadana.

“La prevención tenemos que estar trabajando de la mano de cada ciudadano, que se sumen tanto a campañas deportivas, educativas, trabajar de la mano de la escuela de padres; son muchas acciones las que traemos en el plan de prevención y que de hecho estamos reforzando cada evento que haces, estamos reforzando el tema de la prevención”, dijo la presidente municipal.

