FGR apelará la liberación de agente de la Guardia Nacional acusado de asesinar a estudiante de la Universidad de Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la decisión del juez que dejó en libertad al agente de la Guardia Nacional acusado de asesinar a Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de cuarto semestre de agronomía de la Universidad de Guanajuato.

En un comunicado se informó que la correcta detención fue acreditada y se rechazó la no vinculación del elemento federal, que fue identificado como Iván “N”

“A través de su Delegación en el Estado de Guanajuato, recibió investigación a través de incompetencia proveniente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con una persona detenida identificada como Iván “N”, elemento de la Guardia Nacional, por su probable participación en los hechos en los que perdió la vida un estudiante de Guanajuato”, señaló la FGR.

En el comunicado de la FGR se establece que el elemento de la Guardia Nacional era acusado de tentativa de homicidio

“Derivado de lo anterior, el Ministerio Público Federal formuló imputación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en razón del cúmulo legal razonable con que se contaba al momento para sustentar la imputación, el cual se considera idóneo para que el Juez que conoció del caso pudiese emitir una resolución favorable a los intereses de la sociedad y sobre todo de las víctimas directas del hecho delictivo”, informó la FGR.

La liberación del agente se confirmó este sábado en un comunicado emitido por la Universidad de Guanajuato, que rechazó la determinación del juez y anunció que el equipo legal de la casa de estudios presentó una apelación

“Estoy convocando a profesoras y profesores de la línea de Derecho Penal de la Universidad de Guanajuato para impugnar la resolución del Juez de Control”, informó Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato.

Los padres de Ángel Yael Ignacio Rangel también rechazaron la decisión y anunciaron que no se reunirán con representantes de la Guardia Nacional.

“Estoy consciente de que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente que esto no puede parar para que ‘no haya un ángel más’ que ninguna madre tenga que vivir esto”, señalaron en su carta.

A petición de la familia de nuestro estudiante Angel Yael Ignacio Rangel, compartimos este comunicado. pic.twitter.com/zOBtiq8okK — Universidad de Guanajuato (@UdeGuanajuato) May 1, 2022

Estudiantes de la UG, León marchan por el asesinato de Ángel

