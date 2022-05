Nuevo Museo de las Momias es rechazado por ciudadanos de Guanajuato; alcalde responde que están desinformados

El plantón en la exestación de Guanajuato continua y ciudadanos acusan al alcalde Alejandro Navarro de querer llevar a cabo su capricho de la construcción del Nuevo Museo de las Momias de Guanajuato, pese a que no hay un permiso.

Ciudadanos en el plantón señalaron que no permitirán que sean retiradas las canchas en la zona para la construcción del MUMO.

“Podríamos estar en nuestras casas, muy cómodas, sin embargo, esa cama la cambiamos por esta plancha de cemento con tal de defender esta cancha, con tal de que este presidente llev a acabo ese capricho, porque es un capricho que tiene (...) que no se demuelan la canchas, que las defendamos y no permitamos que no sigan pisoteando”, declaró una ciudadana que forma parte del plantón.

Acusaron al gobierno municipal no entablar diálogo con quienes están en contra y avanzar en el proyecto al que calificaron como “un capricho”.

“Tenemos un gobierno que quiere hacer las cosas como él las acomode, decimos que como las acomode porque parece que estamos ante un dictador que quiere hacer las cosas como él quiere. Somos varios ciudadanos que estamos defendiendo esta causa, causa que nos llena de orgullo”, dijo otro ciudadano.

Alejandro Navarro acusa de uso político y falta de información

El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, acusó a los ciudadanos que se encuentran en el plantón de estar desinformados, además, defendió que los comerciantes del actual Museo de las Momias tienen un lugar asegurado.

“Yo he visto unos comerciantes del antiguo Museo de Santa Paula, que tienen lugares privilegiados, que tienen lugares grandes y que quizás no conocen el proyecto y han estado haciendo algunas manifestaciones. No sé si siga ahí el plantón, no me ha avisado seguridad, pero ahí va”, declaró.

El edil fue cuestionado sobre si hay avances en el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para construcción del MUMO y se limitó a responder “Ahí va caminando todo bien”.

“Yo creo que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Hay mucho comercio que está en la zona y que quizá no están bien informados de cuál es el proyecto ni que hay una sesión de ayuntamiento donde hay una acta y donde los que hoy tienen un lugar en Santa Paula tiene todo para poder utilizar esos 54 espacios porque el Ayuntamiento dijo que los que hoy están tienen su lugar asegurado”, dijo Alejandro Navarro.

Pese a que no hay un permiso para comenzar con la construcción del MUMO, el Ayuntamiento de Guanajuato aprobó, durante sesión del Pleno, el uso 2.8 millones de pesos para el desmantelamiento de la cancha deportiva ubicada en la exestación del Ferrocarril.

Te puede interesar:

Universidad de Guanajuato mapea zonas de inseguridad en sedes universitarias sin apoyo de Guanajuato capital

Comunidad LGBT protesta en Congreso de Guanajuato y exigen legislación para apoyar a este sector

“En Guanajuato no somos cerrados y siempre compartimos la fórmula del éxito”, señala Diego Sinhue en cuarto informe