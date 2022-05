Alcalde de Guanajuato enfrentará demanda por pedir deuda y “brincarse” a Hacienda para Nuevo Museo de las Momias

Activistas que se oponen a la construcción del Nuevo Museo de las Momias de Guanajuato anunciaron que presentarán una denuncia contra el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro.

Paloma Robles, regidora e integrante de Defensa Momias Gto, dijo que se contrató la deuda pública por cerca de 70 millones de pesos sin que se cuente con el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual se dijo, es una irregularidad.

“La deuda fue contratada el 14 de marzo y esto lo confirma la tesorera municipal, debió haberse presentado un registro ante la Secretaría de Hacienda (...) nos hace saber que Guanajuato no ha presentado una solicitud de inscripción de financiamiento y ahora vamos a presentar una denuncia porque sabemos que se contrató la deuda sin el correspondiente registro”, declaro Paloma Robles.

La activistas también criticó que se defienda la construcción del nuevo museo alegando que es para recibir más visitantes, cuando se ha visto un decremento en los últimos años.

En rueda de prensa, detalló que en 2017 durante Semana Santa llegaron 70 mil 796 visitantes, en 2018 fueron 65 mil 262; en 2019 se registraron 54 mil 612 y en 2022 sumaron 38 mil 203.

El rechazo al proyecto que endeuda a la capital del estado por 10 años ya llegó hasta el Vaticano, luego de que se envió una carta para informar al Papa Francisco. Dicha carta fue recibida y ahora se enviarán detalles del proyecto y su finalidad.

“Creemos que es muy importante que se conozca la postura de la iglesia (...) ahora que ya tenemos el acuse, le vamos a hacer la consulta específica de cuál es la postura de la iglesia de la posibilidad de que restos humanos de personas católicas sean utilizadas como atractivo principal en una plaza comercial”, dijo Paloma Robles.

Respuesta del Vaticano. (Cortesía)

A los posicionamientos en contra, se sumaron exfuncionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que criticaron que los cuerpos momificados sean sacados del Museo de Santa Paula para llevarlos a otro sitio. Señalaron que se trata de una pérdida de identidad y una falta a la bioética.

No hay un proyecto museográfico, no hay un proyecto ejecutivo para llevar a cabo esta aberración. Si no tienen proyecto pues no pueden tener un presupuesto (...) toda la colección (de momias) ha sido del lugar, lo que le da al Museo de Santa Paula esa categoría envidiable en el panorama museístico internacional”, dijo Rogelio García Espinoza, exdirector técnico de proyectos de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH.

Te puede interesar:

Universidad de Guanajuato mapea zonas de inseguridad en sedes universitarias sin apoyo de Guanajuato capital

Comunidad LGBT protesta en Congreso de Guanajuato y exigen legislación para apoyar a este sector

“En Guanajuato no somos cerrados y siempre compartimos la fórmula del éxito”, señala Diego Sinhue en cuarto informe