“Bosslo” el perrito viajero; huyó en un camión del transporte público y movilizó a sus dueños para encontrarlo

Bosslo es la mascota de Jairo Ojeda, un joven de la ciudad de León. El perro huyó el 10 de mayo al tomar una ruta del transporte público en la ciudad.

Jairo señaló que el 10 de mayo, Bosslo salió de su hogar en la colonia Latinoamericana, subió a la ruta 9. Luego de 16 paradas de la ruta y más de 8 kilómetros, el canino llegó a la terminal en la Base del Timoteo Lozano, del Sistema Integrado del Transporte Público de León.

“Él no suele subirse a los camiones, pero ese día se alocó. Horas más tarde me dijo una vecina que ya lo tenía resguardado el personal de “Patitas en el SIT” en la Unidad de Transferencia Delta, así que fui y muy amablemente me lo dieron”, mencionó Jairo Ojeda.

A través de la #RutaLeón 🛣🚴🏼‍♀️🛼 fomentamos la convivencia familiar 👨‍👩‍👧‍👦🏃🏻‍♀️ y la reactivación económica. pic.twitter.com/u5xYbVK0h1 — Municipio de León (@municipio_leon) May 15, 2022

Sobre esta mascota aventurera no se sabe mucho, pues dice Jairo señaló que desconoce la edad exacta de su mascota, pues hace aproximadamente tres meses llegó a la panadería familiar y decidieron adoptarlo.

“Se encariñó conmigo, con mi familia y lo queremos mucho, y el poder tener una mascota me da mucha alegría”, dijo.

El gobierno municipal de León informó que con el programa “Patitas en el SIT” de la dirección de Movilidad se ha logrado el rescate de 58 perritos en la ciudad de León.

